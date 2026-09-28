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Prema saznanjima iz ZC Vranje, reč je o rodbini pacijenta iz sela Biljača kod Bujanovca.

- Cela ekipa hitne pomoći je napadnuta, o čemu postoje i snimci na kamerama. Trebalo je da ženu prevezu iz ZC Vranje u Niš, jer je bila u teškom stanju. 

Porodica pacijentkinje, muškarac i dve žene, tražili su da budu u sanitetu, što nije dozvoljeno, a ni moguće, jer je išla cela ekipa, doktor, sestra, jer je stanje pacijentkinje bilo jako loše.

Neposredno pre polaska i ulaska u sanitet, pre transporta, kada je pacijentkinja bila u sanitetskom vozilu, pratioci pacijenta su napali vozača, kada im je doktor saopštio da oni ne mogu da idu u sanitet pored pacijenta.

Udarali su ga po glavi, šutirali, vređali i psovali. Jedan od pratioca je ušao u sanitetsko vozilo i seo na mesto vozača, zahtevajući da on vozi sanitet, a nakon toga i pokrenuo vozilo. Srećom, tu se našao drugi vozač saniteta, koji je sprečio pomenutog muškarca da vozi sanitet.

Doktor koji je bio u pratnji pacijenta je pozvao policiju, a nakon toga odobrio da jedan od pratioca bude u vozilu. Sve vreme su ekipu hitne pomoći vređali na nacionalnoj osnovi.

Iako su vozača šutirali i udarali po glavi, on je uspeo da odveze pacijentkinju u Niš i postupi profesionalno - kaže izvor iz ZC Vranje.

Policijska uprava Vranje potvrdila da je događaj prijavljen u subotu uveče, ali i da je rad na slučaju u toku, te da ne mogu da saopšte detanje.

Slučaj je prijavljen i Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

 Kurir.rs/OK Radio

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