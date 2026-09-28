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Budvanska policija uhapsila je državljanina Srbije M.T. (20) zbog vožnje bez dozvole.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, on je odbio testiranje na psihoaktivne supstance.

Kontrolom je utvrđeno i da je upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita.

- Odlukom suda kažnjen je sa ukupno 1.300 evra - saopšteno je iz crnogorske policije.

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