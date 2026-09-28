Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. J. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

- Policija je, juče u Nišu, u džipu kojom je osumnjičeni upravljao i u garaži koju koristi pronašla ukupno 219,2 kilograma rezanog duvana, kao i 11.750 paklica cigareta bez prateće dokumentacije - piše u saopštenju PU Niš.

Pronađeni duvan i cigarete predati su Poreskoj policiji u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Ne propustiteHronikaNIŠLIJA UHAPŠEN ZBOG ZLOSTAVLJANJA ŽENE: Žrtvu svirepo tukao, pa krenuo da je davi!
shutterstock-741919558.jpg
HronikaPRETUKAO APOTEKARA ZBOG PAZARA, PRE TOGA OPLJAČKAO PRODAVNICU! Uhapšen Nišlija, evo šta mu se sve stavlja na teret
455.jpg
HronikaSANDRO IZREŠETAN IZ AUTA U POKRETU! Preživeo rafal na svoj "porše", pucali mu i na devojku da ga upozore, pa ga na kraju likvidirali! Brat mu ubijen u Beogradu
Screenshot 2026-09-15 201648.png
HronikaAUTOBUS UDARIO ŽENU NA PEŠAČKOM Nesreća u centru Niša
hitna pomoć