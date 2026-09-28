Duvan i cigarete predati su Poreskoj policiji, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
PU Niš
UHAPŠEN MUŠKARAC U NIŠU! Policija mu pretresla džip i garažu, pa se šokirala količinom nedozvoljenih proizvoda
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. J. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
- Policija je, juče u Nišu, u džipu kojom je osumnjičeni upravljao i u garaži koju koristi pronašla ukupno 219,2 kilograma rezanog duvana, kao i 11.750 paklica cigareta bez prateće dokumentacije - piše u saopštenju PU Niš.
Pronađeni duvan i cigarete predati su Poreskoj policiji u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
Reaguj
Komentariši