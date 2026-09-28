Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su osumnjičenog za jutrošnju pucnjavu u naselju Novi Bubanj, u kojoj je teške telesne povrede opasne po život zadobio četrdesetogodišnji muškarac M.Ć..

Kako se saznaje, operativci kragujevačke policije locirali su i stavili lisice na ruke osumnjičenom ubrzo nakon oružanog incidenta koji je jutros oko 8.10 časova uznemirio meštane Kragujevca. Vozilo koje je koristio osumnjičeni pronađeno je sa vidljivim oštećenjima i preuzeto na veštačenje i prikupljanje tragova.

Teško povređeni muškarac se u ovim trenucima nalazi na operacionom stolu u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Kragujevac, gde se lekari bore za njegov život.

Mesto pucnjave u Kragujevcu Foto: RINA

Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, oružanom sukobu prethodila je žestoka svađa i fizički obračun više osoba.U jednom trenutku, jedan muškarac je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu M.Ć., nanevši mu teške prostrelne rane.

Ranjeni muškarac je u kritičnom stanju, kolima Hitne pomoći, odmah transportovan u Urgentni centar UKC Kragujevac, gde je po hitnom postupku podvrgnut složenom operativnom zahvatu.

Sumnja se da su motiv pucnjave nerašćišćeni računi između pucača i ranjenog, prenosi Blic.

Foto: Kurir/D.Đ.

Na mestu pucnjave i dalje se nalaze jake policijske snage, dok kriminalistički inspektori i forenzičari detaljno češljaju teren i prikupljaju tragove. Istraga je u punom jeku, a policija i tužilaštvo rad na utvrđivanju svih pojedinosti, motiva, kao i uloge ostalih učesnika u ovom sukobu.