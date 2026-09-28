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Na izlazu iz Kragujevca, u naselju Petrovac, u blizini mosta koji je deo severne obilaznice oko Kragujevca, na kojem su radovi još u toku, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila, saznaje Kurir.

Foto: Kurir/M.S.

Prema prvim informacijama, u sudaru ima povređenih.

Kako izvor Kurira navodi, prizor na mestu nesreće je stravičan, a oba automobila su potpuno uništena.

- Dva vozila su se sudarila, a automobili su potpuno uništeni. Jedno vozilo je ostalo na samoj ivici mosta i pravo je čudo da nije sletelo s puta. Sreća u nesreći je što se to nije dogodilo, jer u tom slučaju teško da bi bilo preživelih - kaže izvor Kurira.

Foto: Kurir/M.S.

Prema njegovim rečima, nesreća se dogodila u blizini mosta na severnoj obilaznici, gde su radovi i dalje u toku.