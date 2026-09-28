NOVI DETALJI O DEČAKU KOJI JE UBIO ČOVEKA BRANEĆI MAJKU: Tim stručnjaka treba da utvrdi 2 ključne stvari u slučaju iz Knjaževca!
- Maloletnik iz Knjaževca, osumnjičen da je iz nehata usmrtio sugrađanina, biće upućen na psihijatrijsko veštačenje.
- Veštaci treba da utvrde njegovu uračunljivost, zrelost i da li je delovao u afektu ili iz nužne odbrane.
Maloletni tinejdžer (15) iz Knjaževca, koji se sumnjiči da je 24. septembra iz nehata usmrtio sugrađanina LJ.P. (76), biće upućen na psihijatrijsko veštačenje, nezvanično saznaje Kurir.
- Dve ključne stvari moraće da utvrdi tim stručnjaka psihologa i neuropsihijatara. Prvo je utvrđivanje uračunljivosti i zrelosti, odnosno procena da li je petnaestogodišnjak u trenutku incidenta bio sposoban da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima. Drugo, ne manje bitno, je procena afekta i straha (nužna odbrana) - kaže za Kurir izvor blizak slučaju.
Inače, maloletnik je saslušan pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Zaječaru uz prisustvo advokata i roditelja. Nakon toga određen mu je pritvor do 30 dana.
- Pritvor za maloletna lica nije isti kao i za punoletna. Najpre, maloletnik se nalazi u posebnim prostorijama i nema dodira sa punoletnim zatvorenicima. Prostorije su prilagođene maloletnicima. Takođe, oni imaju pravo na duže šetnje kao i bavljenje nekim sportom. Zavisno od zatvora, obezbeđuje im se literatura, gledanje televizora, društvene igre, a sve zato da bi se ublažio štetan uticaj izolacije - objašnjava naš izvor.
Inače, tokom boravka u pritvoru, maloletnici imaju pravo na posete najuže familije i advokata, a sa maloletnima rade psiholozi, psihijatri i nadležni iz Centra za socijalni rad.
Pritvor u ovoj fazi, u pripremnom postupku, po zakonu može trajati najviše mesec dana.
Podsetimo, kako su komšije ranije ispričale za Kurir, do tragedije je došlo u petak oko 16 sati kada je Lj.P., navodno došao pred dečakovu kuću da traži novac od njegove majke, a sve je eskaliralo kada je Lj.P., navodno, pokušao da uđe u dečakovu kuću.
- Dečak je iskoračio ispred majke i snažno ga šutnuo. Nažalost, čovek je pao i glavom udario u beton, što je bilo kobno. Videvši krv, i majka i dečak su mu hitro prišli, podigli glavu, počeli da ga dozivaju. Onda su se okupile komšije i kako nisu mogli da osveste palog čoveka, pozvali su Hitnu pomoć i policiju. Nažalost, lekari su mogli da konstatuju samo smrt, a policija je odvela dečaka - ispričala je za Kurir jedna stanarka ulice u kojoj je došlo do tragedije.