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Maloletni tinejdžer (15) iz Knjaževca, koji se sumnjiči da je 24. septembra iz nehata usmrtio sugrađanina LJ.P. (76), biće upućen na psihijatrijsko veštačenje, nezvanično saznaje Kurir.

- Dve ključne stvari moraće da utvrdi tim stručnjaka psihologa i neuropsihijatara. Prvo je utvrđivanje uračunljivosti i zrelosti, odnosno procena da li je petnaestogodišnjak u trenutku incidenta bio sposoban da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima. Drugo, ne manje bitno, je procena afekta i straha (nužna odbrana) - kaže za Kurir izvor blizak slučaju.

Inače, maloletnik je saslušan pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Zaječaru uz prisustvo advokata i roditelja. Nakon toga određen mu je pritvor do 30 dana.

- Pritvor za maloletna lica nije isti kao i za punoletna. Najpre, maloletnik se nalazi u posebnim prostorijama i nema dodira sa punoletnim zatvorenicima. Prostorije su prilagođene maloletnicima. Takođe, oni imaju pravo na duže šetnje kao i bavljenje nekim sportom. Zavisno od zatvora, obezbeđuje im se literatura, gledanje televizora, društvene igre, a sve zato da bi se ublažio štetan uticaj izolacije - objašnjava naš izvor.

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Foto: Shutterstock

Inače, tokom boravka u pritvoru, maloletnici imaju pravo na posete najuže familije i advokata, a sa maloletnima rade psiholozi, psihijatri i nadležni iz Centra za socijalni rad.

Pritvor u ovoj fazi, u pripremnom postupku, po zakonu može trajati najviše mesec dana.

Podsetimo, kako su komšije ranije ispričale za Kurir, do tragedije je došlo u petak oko 16 sati kada je Lj.P., navodno došao pred dečakovu kuću da traži novac od njegove majke, a sve je eskaliralo kada je Lj.P., navodno, pokušao da uđe u dečakovu kuću.

- Dečak je iskoračio ispred majke i snažno ga šutnuo. Nažalost, čovek je pao i glavom udario u beton, što je bilo kobno. Videvši krv, i majka i dečak su mu hitro prišli, podigli glavu, počeli da ga dozivaju. Onda su se okupile komšije i kako nisu mogli da osveste palog čoveka, pozvali su Hitnu pomoć i policiju. Nažalost, lekari su mogli da konstatuju samo smrt, a policija je odvela dečaka - ispričala je za Kurir jedna stanarka ulice u kojoj je došlo do tragedije.

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