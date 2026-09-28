OGLASILO SE VJT U BEOGRADU: Vrhovni tužilac nastavlja sa pritiscima posle poraza njenih kandidata na tužilačkim izborima, vraćena dva donirana automobila
- Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su dva donirana vozila korišćena u skladu sa ugovorom i za potrebe Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Jedno vozilo je po potrebi koristio i zamenik glavnog javnog tužioca.
- Tužilaštvo navodi da nije obavešteno o razlozima za vraćanje vozila, ali je postupilo po zahtevu i vratilo ih Vrhovnom javnom tužilaštvu 14. septembra 2026. godine.
- U saopštenju se ocenjuje da je taj potez nastavak pritisaka Vrhovnog javnog tužioca nakon izbora za Visoki savet tužilaštva.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su dva vozila, koja su u decembru 2020. godine donirana ovom tužilaštvu, korišćena u svemu u skladu sa Ugovorom o donaciji zaključenog između Biroa za poslove suzbijanja međunarodne trgovine opojnim drogama i primeni zakona (INL) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Vrhovnog javnog tužilaštva.
- Vozila su korišćena za obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu, poslova koji se tiču prevoza rukovodilaca i zamenika rukovodilaca ovog odeljenja, kao i javnih tužilaca raspoređenih u navedeno odeljenje, posebno u vezi sa dežurstvima, odlascima na seminare u sedištu i van sedišta organa, kako u zemlji tako i u regonu, te za obavljanje kurirskih poslova - dostavljanje hitne, poverljive i druge pošte - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Kako se dodaje, jedno od vozila je po potrebi koristio i zamenik glavnog javnog tužioca, koji pored glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu, vrši koordinaciju rada Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u skladu sa članom 15. stav 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.
VJT u Beogradu ističe da nikada nije obavešteno o razlozima iz kojih je zatraženo vraćanje vozila Vrhovnom javnom tužilaštvu i navodnim nepravilnostima u vezi sa njihovim korišćenjem.
- VJT u Beogradu je postupilo po zahtevu za vraćanje navedenih vozila i izvršilo povraćaj istih Vrhovnom javnom tuźilaštvu 14. septembra 2026. godine. Ovakvu odluku VJT u Beogradu vidi kao nastavak nezadovoljstva i pritisaka Vrhovnog javnog tužioca na VJT u Beogradu nakon izbora za Visoki savet tužilaštva - navodi se i dodaje da VJT u Beogradu ističe da ima izuzetno dobru i efikasnu saradnju sa Ambasadom SAD u Srbiji, kao i sa tuźiocima iz SAD i agentima Federalnog istražnog biroa (FBI) i očekuje da će nastavak saradnje u budućnosti i dalje biti na zavidnom nivou.
Nova S, podsetimo objavila je da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, zatražila od Vrhovnog tužilaštva Srbije da oduzme dva skupocena automobila marke „nisan kaškai“ beogradskom Višem javnom tužilaštvu (VJT), koje je još pre nekoliko godina donirala Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije.
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