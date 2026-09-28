Povodom interesovanja medija, Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da su dva vozila, koja su u decembru 2020. godine donirana ovom tužilaštvu, korišćena u svemu u skladu sa Ugovorom o donaciji zaključenog između Biroa za poslove suzbijanja međunarodne trgovine opojnim drogama i primeni zakona (INL) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Vrhovnog javnog tužilaštva.

Vozila su korišćena za obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu, poslova koji se tiču prevoza rukovodilaca i zamenika rukovodilaca ovog odeljenja, kao i javnih tužilaca raspoređenih u navedeno odeljenje, posebno u vezi sa dežurstvima, odlascima na seminare u sedištu i van sedišta organa, kako u zemlji tako i u regonu, te za obavljanje kurirskih poslova - dostavljanje hitne, poverljive i druge pošte.

Jedno od vozila je po potrebi koristio i zamenik glavnog javnog tužioca, koji pored glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu, vrši koordinaciju rada Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u skladu sa članom 15. stav 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

VJT u Beogradu ističe da nikada nije obavešteno o razlozima iz kojih je zatraženo vraćanje vozila Vrhovnom javnom tužilaštvu i navodnim nepravilnostima u vezi sa njihovim korišćenjem.

VJT u Beogradu je postupilo po zahtevu za vraćanje navedenih vozila i izvršilo povraćaj istih Vrhovnom javnom tuźilaštvu 14. septembra 2026. godine.

Ovakvu odluku VJT u Beogradu vidi kao nastavak nezadovoljstva i pritisaka Vrhovnog javnog tužioca na VJT u Beogradu nakon izbora za Visoki savet tužilaštva.

VJT u Beogradu ističe da ima izuzetno dobru i efikasnu saradnju sa Ambasadom SAD u Srbiji, kao i sa tuźiocima iz SAD i agentima Federalnog istražnog biroa (FBI) i očekuje da će nastavak saradnje u budućnosti i dalje biti na zavidnom nivou.