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Nakon bekstva jednog Nišlije sa mesta saobraćajne nesreće juče oko podneva, došlo je do dramatičnog privođenja u centru Niša kod Ureda, a očevici kažu da su policajci bili spremni da izvade pištolje.

Građani koji su bili u koloni, navode da se sve odigralo munjevito dok beguncu nisu stavljene lisice na ruke i dok nije priveden.

Dramatično hapšenje u Nišu Foto: Privatna arhiva

U policiji su nam potvrdili ovaj događaj i naveli da je dotični Nišlija kod sebe imao drvenu palicu. U trenutku hapšenja policajci verovatno nisu znali da li pored toga ima još neko oružje.

- U Ulici Jovana Ristića u nedelju oko 12.15 došlo je do saobraćajne nezgode između putničkog vozila marke "reno" i mopeda marke "stromer". U ovoj nezgodi su vozač (20) i putnik (24) na mopedu povređeni i oni su prevezeni u Urgentni centar UKC Niš.

Vozač putničkog vozila se nakon nesreće udaljio s lica mesta. Brzom intervencijom policije je pronađen i zaustavljen. Kod njega je pronađena drvena palica. Obavljen je uviđaj, utvrđuju se okolnosti saobraćajne nezgode i obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u niškoj policiji.

Oni navode da nemaju podatke da je policija upotrebila oružje prilikom zaustavljanja i privođenja ove osobe.