DRAMATIČNO HAPŠENJE U NIŠU: Pobegao posle saobraćajne nesreće, ali nije daleko odmakao (foto)
- U centru Niša priveden je vozač koji je pobegao sa mesta saobraćajne nesreće, a policija navodi da je kod njega pronađena drvena palica.
- Nesreća se dogodila u Ulici Jovana Ristića između renoa i mopeda, a povređeni vozač i putnik sa mopeda prevezeni su u Urgentni centar UKC Niš.
Nakon bekstva jednog Nišlije sa mesta saobraćajne nesreće juče oko podneva, došlo je do dramatičnog privođenja u centru Niša kod Ureda, a očevici kažu da su policajci bili spremni da izvade pištolje.
Građani koji su bili u koloni, navode da se sve odigralo munjevito dok beguncu nisu stavljene lisice na ruke i dok nije priveden.
U policiji su nam potvrdili ovaj događaj i naveli da je dotični Nišlija kod sebe imao drvenu palicu. U trenutku hapšenja policajci verovatno nisu znali da li pored toga ima još neko oružje.
- U Ulici Jovana Ristića u nedelju oko 12.15 došlo je do saobraćajne nezgode između putničkog vozila marke "reno" i mopeda marke "stromer". U ovoj nezgodi su vozač (20) i putnik (24) na mopedu povređeni i oni su prevezeni u Urgentni centar UKC Niš.
Vozač putničkog vozila se nakon nesreće udaljio s lica mesta. Brzom intervencijom policije je pronađen i zaustavljen. Kod njega je pronađena drvena palica. Obavljen je uviđaj, utvrđuju se okolnosti saobraćajne nezgode i obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u niškoj policiji.
Oni navode da nemaju podatke da je policija upotrebila oružje prilikom zaustavljanja i privođenja ove osobe.
Protiv njega je podneta prekršajna prijava po Zakonu o oružju i municiji.