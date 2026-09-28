BAHATI VOZAČ KOJI JE UBIO TROČLANU PORODICU IZVEDEN PRED SUD: Pijan i drogiran vozio 130 po Novom Beogradu, traži se maksimalna kazna!
- Nikola Đ. (25) izveden je pred Viši sud u Beogradu na pripremno ročište zbog nesreće u kojoj su poginuli policajac Bojan Živković, njegova supruga Dijana Kajiš i njihov devetogodišnji sin.
- Prema istrazi, 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu prošao je kroz crveno i, pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, udario u "hjundai" tročlane porodice.
Okrivljeni Nikola Đ. (25) izveden je danas pred Viši sud u Beogradu, gde je održano pripremno ročište u postupku koji se vodi zbog stravične saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.
Nikola Đ. je, podsetimo, optužen da je 26. oktobra prošle godine, na Novom Beogradu, pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala tročlana porodica.
- Današnje pripremno ročište održano je pred Višim sudom u Beogradu, dok je početak glavnog pretresa zakazan za 22. oktobar 2026. godine - potvrdila je Kuriru portparol ovog suda, Ivona Čogurić.
Na pripremnom ročištu stranke u postupku izjašnjavaju se o optužnici i dokazima koji će biti izvođeni tokom glavnog pretresa, nakon čega postupak ulazi u fazu suđenja.
Inače, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od 5 godina.
O tragediji je nakon nesreće govorila i rođaka okrivljenog Nikole Đ., koja je navela da je on u Beograd došao sa prijateljem.
- Nikola je tada s prijateljem došao u Beograd, najverovatnije, zbog provoda. Mnogi mladi iz Brčkog često dolaze vikendom u Beograd, preko Hrvatske se stiže za sat i po - rekla je rođaka za medije. Ona je naglasila da je Nikola iz ugledne porodice za koju meštani Brčkog imaju samo reči hvale.
- Roditelji i sestra su mu divni i pošteni ljudi, svi ih znaju samo po dobrom. Njegov otac se puno napatio u životu. Tokom rata je ostao bez obe noge i nije verovao da će u takvom stanju uspeti da osnuje porodicu, ali mu se ipak ostvarila najveća želja. Sve je radio da udovolji deci, ali sada ga je sin zauvek zavio u crno. Celo Brčko tuguje za nastradalim roditeljima i njihovim sinom - kaže rođaka porodice. Ona dodaje da za Nikolu nema nikakvog opravdanja.
- Pročitala sam da je bio pijan i drogiran i još je projurio na crveno. Tolikom silom je udario u ljude da nisu imali šanse da prežive. Sve moguće propise je prekršio. Mislim da ga ni njegovi roditelji neće braniti... - zaključuje rođaka.
Nisu imali nikakve šanse
Podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se 26. oktobra prošle godine, na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu.
Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je vozač "audija A4" Nikola Đ. iz Brčkog pre nesreće prošao na crveno svetlo na semaforu, a potom se direktno zakucao u "hjundai" u kom se nalazila tročlana porodica. Do sudara je došlo kada su oni, prema dosadašnjim informacijama, na zeleno svetlo skretali ulevo.
U nesreći su poginuli policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.
Od siline udarca "hjundai" je udario u semafor, a potom u betonski stub i prepolovio ga, dok se "audi" nekoliko puta okrenuo i zaustavio na kolovozu.
Tročlana porodica preminula je na licu mesta od zadobijenih teških telesnih povreda, dok su Nikola Đ. i njegov suvozač i prijatelj Jovan P. (24) iz Brčkog zadobili povrede.
Potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević sa knedlom u grlu govorio je nakon tragedije o nesreći u kojoj je poginuo njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Bojan Živković sa suprugom Dijanom i devetogodišnjim sinom.
Stević je tada rekao da Bojan i njegova porodica nisu imali nikakve šanse da prežive jer je, prema tadašnjim informacijama, "audi" išao brzinom većom od 130 kilometara na sat.
- Nas iz Saobraćajne policije je ovaj događaj izuzetno pogodio jer su naš kolega i njegova porodica nastradali zbog neodgovornog i bahatog ponašanja jednog vozača. Bojan je 21 godinu čuvao bezbednost građana na ulicama, bio je sjajan policajac i još jednom želim da izjavim saučešće ostatku porodice - naveo je Stević.
On je tada rekao da je Živković bio neko ko je brinuo o bezbednosti saobraćaja.
- Jedan naš kolega je rekao da ovo nije saobraćajna nesreća, već da je ovo zločin! Nikola Đ. je osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je predviđeno od pet do 15 godina zatvora, ali slobodno se može reći da je ovo kao da je pucao u Bojana i njegovu porodicu! Vozio je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pod uticajem alkohola, 132 kilometra na sat na vrlo frekventnoj raskrsnici i prošao je kroz crveno da bi negde brže stigao. Ne znam gde je mogao da žuri takav? Ali, to je stanje iskrivljene svesti, a on je sebe namerno i svesno doveo u to stanje - istakao je Stević.
Potpukovnik MUP Srbije objasnio je i koliko je sam sudar bio stravičan.
- Nekako se namestilo da sve bude tragično. "Audi" je čeonim, najjačim delom svakog vozila, udario u bočni deo manje gabaritnog "hjundaija", a taj bočni deo je i najslabiji jer je tu lim najtanji, a tela putnika su najbliže izvoru udarca. Umesto da ukoči kada je video crveno svetlo, vozač "audija" je dodao gas i vozio brže od 130 na sat. Pri toj brzini automobil težak tonu i po pri udaru stvara silu pritiska od 27 tona, odnosno kao da na vas udari 47 putničkih vozila! Šansa da u ovakvoj nesreći neko preživi je nemoguća - kazao je potpukovnik Stević.
Porodica Živković stradala je kada se vraćala od prijatelja, a svi koji su ih poznavali bili su slomljeni od tuge. Komšinica nastradale porodice tada je ispričala kakav je odnos vladao među njima i koliko je njihov sin bio voljen.
- Taj dečak je bio zlatno dete, koje je raslo okruženo pažnjom i ljubavlju divnih roditelja i šire porodice. Bili su anđeli. Bojan ima jednog brata koji je neoženjen, i oca i njih dvojica su opčinjeno gledali Bojanovog sina kao naslednika. Dijanina porodica je velika i njene sestre imaju više dece, ali Dijanin sin je bio maza i tamo. Imao je posebno mesto. To što se desilo je strahota. Kako da stradaju na taj način?! Kretali su se polako i vozili ka svom stanu kad je naišao manijak koji je prošao kroz crveno i razneo ih - rekla je ranije komšinica nastradale porodice.