O tragediji je nakon nesreće govorila i rođaka okrivljenog Nikole Đ., koja je navela da je on u Beograd došao sa prijateljem.

- Nikola je tada s prijateljem došao u Beograd, najverovatnije, zbog provoda. Mnogi mladi iz Brčkog često dolaze vikendom u Beograd, preko Hrvatske se stiže za sat i po - rekla je rođaka za medije. Ona je naglasila da je Nikola iz ugledne porodice za koju meštani Brčkog imaju samo reči hvale.

- Roditelji i sestra su mu divni i pošteni ljudi, svi ih znaju samo po dobrom. Njegov otac se puno napatio u životu. Tokom rata je ostao bez obe noge i nije verovao da će u takvom stanju uspeti da osnuje porodicu, ali mu se ipak ostvarila najveća želja. Sve je radio da udovolji deci, ali sada ga je sin zauvek zavio u crno. Celo Brčko tuguje za nastradalim roditeljima i njihovim sinom - kaže rođaka porodice. Ona dodaje da za Nikolu nema nikakvog opravdanja.

- Pročitala sam da je bio pijan i drogiran i još je projurio na crveno. Tolikom silom je udario u ljude da nisu imali šanse da prežive. Sve moguće propise je prekršio. Mislim da ga ni njegovi roditelji neće braniti... - zaključuje rođaka.