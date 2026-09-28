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Jedan 29-godišnji Srbin osumnjičen je da je u Salcburgu sprovodio neobičnu prevaru sa gorivom. Prema optužnici tužilaštva u tom austrijskom gradu, on je koristio karticu za gorivo jedne hrvatske transportne firme i meštanima prodavao dizel po ceni od jednog evra.

Sve je navodno počelo u septembru 2025. kada je neimenovani Srbin koji živi u Salcburgu na, za sada nepoznat način, došao do kartice za gorivo jedne firme i istu oštetio za oko 68.000 evra, prenosi portal focus.de.

Prema izveštaju policije, 29-godišnjak je postao neoprezan i svoje "usluge" ponudio širem krugu ljudi, te im je na taj način dospeo "na nišan". Zainteresovani su ga zvali i sastajali se sa njim na određenoj benzinskoj pumpi u Salcburgu koja je primala karticu za plaćanje goriva oštećene firme.

hrvatska pumpa gorivo
Foto: Shutterstock

Tamo je osumnjičeni navodno točio gorivo u vozila mušterija, a neki su, prema dostupnim informacijama, dolazili i sa kanisterima. Dizel je, na oduševljenje mušterija, prodavao za samo jedan evro po litru.

Prema optužnici tužilaštva u Salcburgu, 29-godišnjak je karticu za gorivo koristio ukupno 136 puta do januara ove godine.

- Radi se o ogromnoj količini. Ukupno je na ovaj način natočeno 54.000 litara dizela. Tužilaštvo procenjuje nastalu štetu na oko 68.000 evra. Do sada neosuđivani 29-godišnjak moraće da odgovara pred Okružnim sudom u Salcburgu, a tereti se za prevaru u obradi podataka i falsifikovanje dokumenata - navodi se u saopštenju nadležnih institucija u Salcburgu.

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