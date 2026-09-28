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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. Đ. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom, saopšteno je iz Policijske uprave Niš.

- On se sumnjiči da je u Nišu obljubio dvanaestogodišnju devojčicu - piše u saopštenju policije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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