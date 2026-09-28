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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili V. D. (28) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- On se sumnjiči da je jutros na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu.

Policija ga je ubrzo pronašla, kao i pištolj iz kojeg je, kako se sumnja, ispalio hitac. Četrdesetogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede i on je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu.

Mesto zločina Foto: Kurir/D.Đ.

Policija, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kragujevcu, intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Kako je Kurir ranije pisao, do pucnjave je došlo jutros oko 8.10 časova, nakon masovne tuče u naselju Bubanj, posle koje je, kako se sumnja, V.D. ranio M.Ć., a onda pobegao svojim automobilom, koji je takođe pronađen i to oštećen.

Foto: Kurir/D.Đ.

Ranjeni muškarac je u kritičnom stanju, kolima Hitne pomoći, odmah transportovan u Urgentni centar UKC Kragujevac, gde je po hitnom postupku podvrgnut složenom operativnom zahvatu.