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Advokat Dejan Lazarević, branilac Veljka Belivuka koji je označen kao organizator kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistvo četvorice škaljaraca u Grčkoj 2020. zatražio je danas izuzeće tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića, kao i glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića tvrdeći da je tužilac Ivanić koristio Skaj telefon.

Dejan Lazarević Foto: Jakov Milošević

- Podnosim zahtev za izuzeće ovih tužilaca, u skladu sa zakonom, jer postoje okolnosti koje iskazuju sumnju u njegovu nepristrasnost, Oni su potpisnici zajedničkog istražnog tima sa Grčkom, a ja sam pre nekoliko dana dobio informaciju da je tužilac Saša Ivanić akter Skaj prepiske, u kontekstu događaja u Grčkoj - rekao je danas u sudnici branilac optuženog Belivuka, tražeći da na ekranu bude prikazana poruka, za koju advokat tvrdi da je preko Skaja slao tužilac za organizovani kriminal.

Međutim, sudija je odbila ovaj zahtev i zatražila od advokata da pročita poruku, datum i vreme, ali je on to odbio.

Evo pročitaću, s Skaj naloga za koji tužilaštvo tvrdi da ga je koristio Nikola Spasojević (svedok saradnik u drugom predmetu, prim.aut.) 19. jula 2020. u 11.11.53 sata poslao je poruku "Slažem se kume, to si u pravu, katastrofa koliko je dole sve isfolirano.

- Sreća onaj tužilac, Saša Ivanić naš čovek pa nam sve javio - pročitao je poruku u sudnici.

Advokat Stefan Jokić, koji brani Radeta Stojićevića, naveo je da se u potpunosti slaže sa Lazarevićem i potvrdio da je i sam nedavno u prostorijama suda pročitao tu poruku, a sa ovim zahtevom su se složili i ostali advokati odbrane.

Podsetimo, pripadnicima kriminalne grupe sudi se zbog sumnje da su u januaru 2020. učestvovali u ubistvu Igora Dedovića i Stevana Stamatovća u jednom restoranu u Atini, kao i likvidaciji Alana Kožara i Damira Hadžića 23. jula 2020. na ostrvu Krf.

Foto: MUP RS

Poruka, za koju odbrana tvrdi da se odnosi na tužioca koji zastupa optužnicu zajedno sa kolegom, poslata je nekoliko dana ranije.

Za sudsku govornicu, posle ovih tvrdnji advokata, redom su izlazili i okrivljeni pa je sudija Slađana Marković morala da reaguje.

Optuženi Milinko Brašnjović, koji se tereti da je jedan od direktnih izvršilaca zločina u restoranu u Atini, pridružio se zahtevu advokata tvrdeći da je svojim očima "video tu poruku".

Brašnjović: Kao što sam rekao za tužilaštvo i ranije, vreme odgovornosti tek stiže.

Sudija: Opominjem vas, Vi ste više puta opominjani, nemojte više tako da se izražavate.

Milinko Brašnjović Foto: Privatna Arhiva

Za reč su se javili i optuženi, Darko Šarić koji je ponovio zahtev advokata Lazarevića da se ova poruka prikaže u sudnici, kao i Belivuk koji je od suda zatražio da "ne štiti tužioca".

- Ponoviću poruku i moram da kažem da je sada jasno zašto Nikola Spasojević ima status svedoka u ovom predmetu - rekao je Belivuk, koji je više puta tražio od sudskog veća da Spasojević bude uhapšen, pošto je Grčka zbog učešća u ovim likvidacijam raspisala poternicu za njim, dok je u ovom postupku pred Specijalnim sudom saslušan kao "običan" svedok iako je priznao svoju ulogu.

Darko Šarić i Veljko Belivuk Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Posle izlaganja advokata i optuženih, za reč se javio i tužilac Ivanić, koji je prisutan u sudnici.

- Ovo su manipulativne izjave, svašta smo čuli, ali ovako nešto nisam čuo decenijama. Od koga dolazi nisam začuđen - uzvratio je Ivanić na šta su burno reagovali advokati tražeći od veća da "ih zaštiti od uvredljivog obraćanja".

Tužilac Ivanić je još dodao da je saglasan sa tim da se poruka javno prikaže, a da će tužilaštvo "u skladu s tim da se izjasni o narednim koracima".