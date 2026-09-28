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Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju dalo je nalog Policijskoj upravi Porkuplje da ispita sve okolnosti i tvrdnje muškarca (49) iz okoline Porkuplja, koji je prijavio da su ga dvojica muškaraca kidnapovala i tražila mu novac.

Slučaj je prijavljen u petak i oštećeni je to sam učinio.

Kako je objasnio istražnim organima, dvojica muškaraca, koje on poznaje, su čuli da ima novac, pa su ga sačekali ispred kuće, te oteli, ali je te noći uspeo da pobegne. Sutradan su se opet pojavili u njegovoj kući i oteli ga, ali je uspeo da im na kraju pobegne.

- U toku su predistražne radnje, ispitivanje svedoka, pa ćemo videti kakva će kvalifikacija krivičnog dela biti - kaže tužilac Osnovnog tužilaštva u Porkuplju Milan Pantović.

Nezvanično smo saznali da je jedan od dvojice muškaraca koji je osumnjičen od ranije poznat istražnim organima.