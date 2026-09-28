- Naloženo je da se izuzmu video-zapisi sa obližnjih kamera, da se prikupe potrebna obaveštenja od prisutnih i oštećenog, a nakon toga da se obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom. Zbog hitnosti transporta pacijenta policija nije mogla da uzme izjavu oštećenog - navodi u saopštenju portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodrag Stojanović.

- Porodica pacijentkinje, muškarac i dve žene, tražili su da budu u sanitetu tokom transporta u UKC Niš, što nije dozvoljeno, a ni moguće, jer je išla cela medicinska ekipa - doktor, sestra, jer je stanje pacijentkinje bilo jako loše. Kada je pratnji saopšteno da ne mogu da uđu u sanitet, napadnut je vozač. Pored uvreda, on je udaren u glavu i šutiran je - kaže izvor i dodaje da je na kraju doktor koji je bio u pratnji pacijenta je pozvao policiju, a nakon toga odobrio da jedan od pratioca bude u vozilu.