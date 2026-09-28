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Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje jednom od vođa kavačkog klana Slobodanu Kašćelanu u odvojenom postupku iz predmeta protiv grupe Radoja Zvicera. Kašćelan nije odgovorio ni na jedno pitanje sudije Višeg suda Veljka Radovanovića. Grupa Radoja Zvicera je pre nekoliko meseci osuđena na skoro 108 godina robije.

Slobodan Kašćelan Foto: Youtube/Vijesti Online

Kašćelan je, kako piše Pobjeda, tokom celog suđenja gledao u jednu tačku prema podu, pognute glave, bez reakcije na obraćanje suda, a u jednom trenutku je, prema zapažanju njegovog branioca, advokata Dragoljuba Đukanovića, i zaspao!

Suđenje je počelo sa zakašnjenjem od oko 40 minuta, jer se Kašćelan, prema rečima njegovog branioca, nalazio na pregledu kod zatvorskog lekara. Đukanović je naveo da pregled nije bio zbog psihičkih problema.

Takođe, branilac je ukazao na problem zakazivanja više postupaka protiv Kašćelana u jednom danu.

- Nemoguće je da jedno lice u jednom danu odgovara u četiri predmeta. Nemoguće je izneti i pripremiti odbranu - istakao je Đukanović.

Advokat je ukazao sudu i da ima i ozbiljne poteškoće u komunikaciji sa optuženim Kašćelanom.

Prvostepena presuda Odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer je 24. jula 2026. godine prvostepeno osuđen u odsustvu na 40 godina zatvora zbog organizovanja kriminalne organizacije radi šverca droge, krijumčarenja cigareta i pranja novca, kao i zbog teškog ubistva Milana Ljepoje i pokušaja ubistva Jovana Vukotića 2021. godine u Kotoru. Deset pripadnika te grupe osuđeno je na ukupno 108 godina i 10 meseci zatvora.

- Sa njim imam užasno otežanu komunikaciju, a on često zameni ličnosti kad priča i nepovezano iznosi činjenice. U četvrtak sam pokušao da ga pripremim za današnja suđenja, ali bez uspeha. Nisam uspeo sa njim da razmenim ni jednu reč - rekao je advokat.

Đukanović je zatražio da sud odredi psihijatrijsko veštačenje Kašćelana ili da sačeka nalaz veštaka koji se radi u drugom predmetu, po nalogu sudijee Nade Rabrenović. Sud je taj predlog odbio kao neosnovan.

Radoje Zvicer Foto: detective-info.com.ua

Odbrana je osporila i autentičnost dela Skaj materijala prikazanog u sudnici, posebno fotografija i snimaka ekrana, uz zahtev da se utvrdi njihovo poreklo. Advokat je zatražio da sud pribavi originalnu eksel tabelu Skaj komunikacija kako bi se mogla proveriti autentičnost materijala prezentovanog u postupku.

Advokat Đukanović se usprotivio i odluci Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore da odustane od izvođenja dela dokaza koji se odnose na ubistvo Milana Ljepoje, za koje je prema optužnici odgovoran Radoje Zvicer, a koji su izvođeni nakon razdvajanja postupka u odnosu na Kašćelana.

Kašćelanu se sudi za članstvo u kriminalnoj organizaciji, zbog čega se, kako je kazao Đukanović, dokazi koji se odnose na radnje drugih pripadnika te organizacije mogu ticati i njegovog branjenika.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen