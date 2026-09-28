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Državno tužilaštvo u Salcburgu podiglo je optužnicu protiv 29-godišnjeg Srbina zbog prevare sa gorivom. Muškarac je mesecima prodavao znatno jeftiniji dizel koristeći karticu za gorivo jedne hrvatske transportne kompanije, prouzrokovavši štetu od oko 68.000 evra.

Prema optužnici, državljanin Srbije (29) sa prebivalištem u Salcburgu je u septembru 2025. godine na neutvrđen način dobio karticu za gorivo.

Sipao više od 50 litara goriva

Ubrzo je počeo da nudi uslugu točenja dizel goriva po ceni od jednog evra po litru.

Zainteresovane strane su ga kontaktirale i sastale se sa njim na benzinskoj pumpi u Salcburgu. Neki od njih su pored rezervoara automobila punili i kanistere.

Istražitelji su utvrdili da je između septembra 2025. i januara 2026. godine izvršio ukupno 136 takvih transakcija. Tokom tog perioda, sipao je 54.000 litara dizela.

Okrivljeni, koji nema prethodnih krivičnih osuda, pojaviće se pred sudijom Regionalnog suda u Salcburgu sledećeg utorka.

Optužen je za zloupotrebu obrade podataka u svrhu prevare i prikrivanja dokumenata.

Kurir.rs/Kronen Cajtung

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