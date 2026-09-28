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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Luka J. (30) i Denny K. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su u stanu na teritoriji opštine Obrenovac neovlašćeno, radi prodaje držali ukupno skoro 50 kilograma opojne droge kanabis.

Osumnjičeni su na saslušanju kratko izneli svoje odbrane, odbijajući da odgovaraju na pitanja postupajućeg javnog tužioca.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su Lazar J. i Denny K. 25. septembra 2026. godine u stanu na teritoriji Obrenovca, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, neovlašćeno radi prodaje držali 49.867,55 grama opojne droge kanabis, dok je Lazar J. neovlašćeno radi prodaje u kutiji cigara, u paketu od aluminijumske folie, držao 4,5 grama opojne droge kanabis.

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