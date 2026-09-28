DRŽALI 50 KILOGRAMA DROGE U STANU Saslušana dvojica osumnjičenih iz Obrenovca
- U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Luka J. i Denny K. zbog sumnje da su u stanu u Obrenovcu držali skoro 50 kilograma kanabisa radi prodaje.
- Tužilaštvo je predložilo pritvor kako osumnjičeni ne bi ponovili krivično delo u kratkom roku.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Luka J. (30) i Denny K. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su u stanu na teritoriji opštine Obrenovac neovlašćeno, radi prodaje držali ukupno skoro 50 kilograma opojne droge kanabis.
Osumnjičeni su na saslušanju kratko izneli svoje odbrane, odbijajući da odgovaraju na pitanja postupajućeg javnog tužioca.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.
Postoje osnovi sumnje da su Lazar J. i Denny K. 25. septembra 2026. godine u stanu na teritoriji Obrenovca, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, neovlašćeno radi prodaje držali 49.867,55 grama opojne droge kanabis, dok je Lazar J. neovlašćeno radi prodaje u kutiji cigara, u paketu od aluminijumske folie, držao 4,5 grama opojne droge kanabis.