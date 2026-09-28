Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Državljanin Srbije (31) osumnjičen je da je početkom septembra u Gracu masturbirao pred dve žene, saopštila je austrijska policija, koja sada poziva svedoke, ali i eventualne druge žrtve, da se jave.

Incident se dogodio 9. septembra oko podneva u šumi Lihvald. Prema navodima policije, muškarac je oko 12 časova nedolično postupao pred dve žene iz Graca, stare 24 i 22 godine.

Kako se sumnja, isti muškarac se pred ženama ponovo nedolično ponašao oko 12.45 časova.

Policija ga je kasnije pronašla kako sedi na klupi u parku u okviru šume. Nakon identifikacije, pušten je na slobodu do eventualnog podizanja optužnice.

Austrijska policija navela je da je osumnjičeni visok oko 170 centimetara, srednje do snažnije građe i neurednog izgleda.

Ima crnu, odnosno tamnu kosu do ramena i kratku crnu bradu. U trenutku incidenta nosio je sivu majicu kratkih rukava i tamnozelene ili sive pantalone.

Policija poziva sve koji su bili svedoci događaja, kao i osobe koje su možda doživele sličan incident, da se jave.

Informacije se mogu dostaviti policijskoj stanici na Rihplacu u Gracu na broj 059 133/65 92.

Policija u Gracu istovremeno istražuje i drugi slučaj koji se dogodio na području Libenaua krajem avgusta i početkom septembra.

Nepoznati muškarac je, prema dosadašnjim informacijama, navodno pokazivao polni organ dvema devetogodišnjim devojčicama, nakon čega je pobegao na ljubičastom električnom trotinetu.

Iako se oba slučaja istražuju zbog sličnog oblika nedoličnog ponašanja, policija je isključila mogućnost da ih je počinila ista osoba.