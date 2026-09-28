Požar
HOROR NA MAGISTRALI KA ZLATIBORU! Auto se zapalio u vožnji i pretvorio u buktinju, formirana dugačka kolona vozila! "Nadam se da su izašli na vreme!" (VIDEO)
Slušaj vest
Tokom večernjih sati na magistralnom putu Užice - Zlatibor došlo je do saobraćajnog incidenta, kada se zapalilo a potom u buktinju pretvorilo vozilo u pokretu.
Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca-spasilaca.
- Automobil je bukvlano planuo kod prvog tunela. Plamen je ogroman, vatrogasci se bore da ugase požar. Vozilo se nalazi na putu, pretpostavljamo da su putnici uspeli da izađu napolje na vreme - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Usled ovog incidenta na putu, saobraćaj iz pravca Užica ka Zlatiboru je potpuno obustavljen, dok iz suprotnog pravca vozila prolaze.
U smeru ka Zlatiboru formirana je dugačka kolona vozila.
Tačan uzrok požara za sada nije poznat.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši