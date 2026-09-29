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Dvojica mladića snimljena su kako pale zaštitnu ogradu u garaži na Obilićevom vencu, nakon čega se vatra brzo proširila kroz objekat u kojem se u tom trenutku nalazilo oko 500 vozila i više od 50 ljudi. Požar je izbio oko 20 časova, tokom obraćanja Aleksandra Vučića, a policija intenzivno radi na identifikaciji osumnjičenih i proverava sve okolnosti incidenta, uključujući i sumnje da je požar bio organizovan.

Šta otkriva snimak i ko su mladići koji su izazvali požar, za emisiju "Redakcija" analizirao je Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije.

- Kao što nam je već poznato, postoji video-zapis na kojem se jasno vide dva mlađa lica koja se određeno vreme zadržavaju u garaži na Obilićevom vencu. Nakon toga se trčećim korakom udaljavaju sa mesta događaja, a ubrzo potom dolazi do manjeg požara koji je zahvatio zaštitnu ogradu. Ne ulazeći u same motive, odnosno u to da li je ovo urađeno radi nekog dokazivanja ili iz obesti, želim da apelujem na građane i ukažem na činjenicu da je reč o ozbiljnom krivičnom delu. Za njegovo izvršenje zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do osam godina, uz mogućnost novčane kazne, u zavisnosti od težine dela - rekao je Ljubišić.

Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije Foto: Kurir Televizija

"Svaki trag vodi ka osumnjičenima"

Kako je naveo, nadležni ukazuju na ozbiljnost događaja, dok policija kroz dostupne snimke i druge tragove pokušava da utvrdi ko su mladići sa snimka.

- Taj objekat nalazi se u strogom centru grada, gde je, prema informacijama, u trenutku požara bilo parkirano više od 450 motornih vozila. U neposrednoj okolini nalazi se veliki broj stambenih objekata i svakodnevno je prisutan veliki broj građana, što dodatno daje težinu samom događaju. To nije igra i ne treba tako da se posmatra, čak i ako je eventualni motiv bio dokazivanje pred nekim. Kada govorimo o identifikaciji i pronalasku izvršilaca, policiji je svaki trag važan kako bi rasvetlila slučaj. Postoje video-zapisi, a sada sledi rad na identifikaciji i privođenju osumnjičenih nadležnom tužilaštvu. Policija će pregledati snimke svih sigurnosnih kamera u garaži, ali i u široj okolini - objasnio je.

Dodao je da će policija kroz različite operativne metode pokušati da identifikuje osumnjičene, dok će istraga pokazati da li je reč o izazivanju opšte opasnosti ili postoji ozbiljnija pozadina događaja.

- Na osnovu tih snimaka moguće je izvršiti identifikaciju lica. Čak i ukoliko su osumnjičeni pokušali da sakriju identitet, policija raspolaže različitim operativnim metodama. To može podrazumevati ukrštanje podataka, baznih stanica i listinga mobilnih telefona, kao i pregled svih dostupnih video-zapisa sa mesta događaja i njegove šire okoline. Kada je reč o tome da li je požar bio organizovana sabotaža ili eventualno teroristički akt, ne bih odmah išao toliko daleko. Sama činjenica da je neko namerno izazvao požar predstavlja ozbiljno krivično delo, posebno imajući u vidu da se u tom trenutku u garaži nalazio veliki broj vozila, dok je u neposrednoj blizini bio veliki broj građana. Ako bi se požar proširio, posledice su mogle da budu veoma ozbiljne. Upravo zato se ovakva radnja ne može posmatrati kao bezazlena. Ipak, tek nakon identifikacije osumnjičenih i sprovođenja istrage moći će da se utvrdi njihov motiv i da li je reč o izazivanju opšte opasnosti ili o nekom drugom, težem krivičnom delu - za Kurir televiziju, zaključio je Ljubišić.

03:48 "AKO SU SAKRILI IDENTITET, POSTOJE DRUGE METODE" Predsednik Strukovnog udruženja policije o požaru u garaži na Obilićevom vencu i potrazi za dvojicom mladića Izvor: Kurir televizija

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