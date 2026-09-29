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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u novopazarskom naselju Izbice, kada je jedno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo sa puta, nakon čega je izbio požar.

Prema prvim informacijama, plamen je zahvatio automobil, a na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su intervenisale i pomogle u spasavanju osoba koje su se nalazile u vozilu.

Prema rečima jednog od očevidaca, u trenutku dolaska spasilaca u automobilu su se nalazile dve osobe. One su bezbedno izvučene iz vozila, nakon čega su prevezene u bolnicu radi pregleda i ukazivanja lekarske pomoći.

- Kada su na lice mesta stigli vatrogasci, u vozilu su bile dve osobe. Na svu sreću, bezbedno su izvučene i prevezene u bolnicu. Nisu životno ugrožene - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Na mestu nezgode obavljen je uviđaj, a istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti koje su prethodile incidentu, kao i tačan uzrok zbog kojeg je automobil sleteo sa puta.

Takođe će biti utvrđeno kako je došlo do izbijanja požara na vozilu. Više detalja o nezgodi biće poznato nakon završetka svih provera nadležnih organa.