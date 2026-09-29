AUTOMOBIL SLETEO S PUTA, PA SE ZAPALIO: Stravična nesreća u Novom Pazaru - vatrogasci izvlačili putnike!
- U novopazarskom naselju Izbice automobil je sleteo s puta i potom se zapalio, a uzrok nesreće još nije utvrđen.
- Vatrogasci su iz vozila bezbedno izvukli dve osobe, koje su prevezene u bolnicu i nisu životno ugrožene.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u novopazarskom naselju Izbice, kada je jedno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo sa puta, nakon čega je izbio požar.
Prema prvim informacijama, plamen je zahvatio automobil, a na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su intervenisale i pomogle u spasavanju osoba koje su se nalazile u vozilu.
Prema rečima jednog od očevidaca, u trenutku dolaska spasilaca u automobilu su se nalazile dve osobe. One su bezbedno izvučene iz vozila, nakon čega su prevezene u bolnicu radi pregleda i ukazivanja lekarske pomoći.
- Kada su na lice mesta stigli vatrogasci, u vozilu su bile dve osobe. Na svu sreću, bezbedno su izvučene i prevezene u bolnicu. Nisu životno ugrožene - rekao je za RINU jedan od očevidaca.
Na mestu nezgode obavljen je uviđaj, a istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti koje su prethodile incidentu, kao i tačan uzrok zbog kojeg je automobil sleteo sa puta.
Takođe će biti utvrđeno kako je došlo do izbijanja požara na vozilu. Više detalja o nezgodi biće poznato nakon završetka svih provera nadležnih organa.
(Rina)