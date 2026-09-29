"OSTALA SAM BEZ SINA JEDINCA NA KRSTOVDAN" Majka nastradalog Nenada (24) očajna, krenuo motorom ka Zlatiboru i poginuo! (foto)
- Nenad Mojsilović (24) poginuo je posle nesreće na magistralnom putu Užice–Zlatibor, kada je motociklom prešao u suprotnu traku i udario u automobil. Preminuo je sutradan u užičkoj bolnici, na Krstovdan.
Nenad Mojsilović (24) koji je teško povređen 26. septembra oko 16.30 časova na magistralnom putu Užice–Zlatibor, preminuo je sutradan u užičkoj bolnici.
Do nesreće je došlo u subotu oko 16.30 časova na magistralnom putu Užice–Zlatibor, kada je, vozeći motocikl prema Zlatiboru, kod izlaza iz drugog tunela izgubio kontrolu nad dvotočkašem, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u bočni ugao automobila koji mu je dolazio u susret. Zbog čega je izgubio kontrolu nad dvotočkašem zasad nije utvrđeno, a uprkos višesatnoj borbi lekara, mladić je preminuo 27. septembra u 1.45 časova u užičkoj bolnici, na veliki praznik Krstovdan.
- Rodila sam ponos, otišao je na praznik kao velikan - kaže za Alo! Nenadova majka Marina Mojsilović, koja je na Krstovdan ostala bez sina jedinca.
Prema prvim informacijama, Nenad se kobnog dana kretao ka Zlatiboru.
- Iz zasad neutvrđenih razloga, prešao je u suprotnu traku. Njegov motor je potom silovito udario u bočni ugao automobila koji mu je dolazio u susret - objašnjava izvor blizak istrazi.
Mojsilović je sa teškim telesnim povredama hitno transportovan u užičku bolnicu. Lekari su tokom večeri i noći pokušavali da mu spasu život, ali njegove povrede bile su teške, te njegovo srce nije izdržalo.
Za njegovu majku Marinu noć između 26. i 27. septembra zauvek će ostati najteža u životu. Dok se bori sa gubitkom jedinog sina, poručila je da mora da pronađe snagu upravo zbog njega.
- Povređen je oko 16.30, a izdahnuo je na sveti praznik. Ja znam da bi on najviše voleo da sam ja srećna, te zato sve ovo moram da izguram kako znam i umem. Koliko su ga voleli, najbolje govori činjenica da je ispred prijemnog odeljenja nakon nesreće satima čekalo njegovih 50 drugara - rekla je Marina.
Nenadova smrt nastavila je crni niz saobraćajnih tragedija u kojima su za manje od tri nedelje poginula trojica motociklista iz užičkog kraja. M. T. (21) iz Lunovog Sela poginuo je 19. septembra, dok je 6. septembra kod Ljiga u direktnom sudaru dva motocikla život izgubio A. V. (31) iz Užica. U istoj nesreći stradao je i I. T. (56) iz Beograda. Za svega 21 dan tri porodice iz užičkog kraja ostale su bez svojih najmilijih.
Nenadovi prijatelji i poznanici opisuju ga kao mladića velikog srca, uvek spremnog da pomogne drugome.
- Voleo je motore, sport i adrenalin, a gotovo svaki slobodan trenutak provodio je u pokretu i sa društvom - rekao je Mojsilovićev drugar.
Oni koji su ga poznavali kažu da nije voleo da sedi kod kuće.
- Šta da vam kažem, o njemu bih mogao da pričam satima sve najlepše. To je bio momak za primer, veseo, požrtvovan, u svako doba dana i noći spreman da pomogne. Nenad je bio neko na koga smo mogli da računamo bez obzira na vreme i okolnosti - dodaje jedan od njegovih najboljih prijatelja.
Nenad će biti sahranjen sutra na groblju u Užicu.
Kako su ispričali njegovi drugovi, poslednji ispraćaj prvobitno je trebalo da bude održan ranije, ali je porodica odlučila da ga pomeri kako ne bi bio na dan kada je njegovoj majci rođendan. Među prijateljima je bio omiljen i poznat po nadimku Sojzen Soki, dok su ga oni najbliži od milja zvali i Veseljko.
(Alo)