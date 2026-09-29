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Nenad Mojsilović (24) koji je teško povređen 26. septembra oko 16.30 časova na magistralnom putu Užice–Zlatibor, preminuo je sutradan u užičkoj bolnici.

Do nesreće je došlo u subotu oko 16.30 časova na magistralnom putu Užice–Zlatibor, kada je, vozeći motocikl prema Zlatiboru, kod izlaza iz drugog tunela izgubio kontrolu nad dvotočkašem, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u bočni ugao automobila koji mu je dolazio u susret. Zbog čega je izgubio kontrolu nad dvotočkašem zasad nije utvrđeno, a uprkos višesatnoj borbi lekara, mladić je preminuo 27. septembra u 1.45 časova u užičkoj bolnici, na veliki praznik Krstovdan.

Nastradali Nenad Milosavljević Foto: Shutterstock, Privatna arhiva

- Rodila sam ponos, otišao je na praznik kao velikan - kaže za Alo! Nenadova majka Marina Mojsilović, koja je na Krstovdan ostala bez sina jedinca.

Prema prvim informacijama, Nenad se kobnog dana kretao ka Zlatiboru.

- Iz zasad neutvrđenih razloga, prešao je u suprotnu traku. Njegov motor je potom silovito udario u bočni ugao automobila koji mu je dolazio u susret - objašnjava izvor blizak istrazi.

Mojsilović je sa teškim telesnim povredama hitno transportovan u užičku bolnicu. Lekari su tokom večeri i noći pokušavali da mu spasu život, ali njegove povrede bile su teške, te njegovo srce nije izdržalo.

Za njegovu majku Marinu noć između 26. i 27. septembra zauvek će ostati najteža u životu. Dok se bori sa gubitkom jedinog sina, poručila je da mora da pronađe snagu upravo zbog njega.

- Povređen je oko 16.30, a izdahnuo je na sveti praznik. Ja znam da bi on najviše voleo da sam ja srećna, te zato sve ovo moram da izguram kako znam i umem. Koliko su ga voleli, najbolje govori činjenica da je ispred prijemnog odeljenja nakon nesreće satima čekalo njegovih 50 drugara - rekla je Marina.

Tri tragedije u Užicu Nenadova smrt nastavila je crni niz saobraćajnih tragedija u kojima su za manje od tri nedelje poginula trojica motociklista iz užičkog kraja. M. T. (21) iz Lunovog Sela poginuo je 19. septembra, dok je 6. septembra kod Ljiga u direktnom sudaru dva motocikla život izgubio A. V. (31) iz Užica. U istoj nesreći stradao je i I. T. (56) iz Beograda. Za svega 21 dan tri porodice iz užičkog kraja ostale su bez svojih najmilijih.

Nenadovi prijatelji i poznanici opisuju ga kao mladića velikog srca, uvek spremnog da pomogne drugome.

- Voleo je motore, sport i adrenalin, a gotovo svaki slobodan trenutak provodio je u pokretu i sa društvom - rekao je Mojsilovićev drugar.

Oni koji su ga poznavali kažu da nije voleo da sedi kod kuće.

- Šta da vam kažem, o njemu bih mogao da pričam satima sve najlepše. To je bio momak za primer, veseo, požrtvovan, u svako doba dana i noći spreman da pomogne. Nenad je bio neko na koga smo mogli da računamo bez obzira na vreme i okolnosti - dodaje jedan od njegovih najboljih prijatelja.

Nenad će biti sahranjen sutra na groblju u Užicu.