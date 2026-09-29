Slušaj vest

Vasilije B. (47), optužen za ubistvo Željka Kupreževića (47) iz okoline Mladenovca, koji je preminuo 24. januara 2025. godine nakon što ga je, prema optužbi, udario automobilom posle svađe na TikToku, izneo je odbranu pred sudom. On je tokom izlaganja naveo da je u trenutku događaja bio pod dejstvom alkohola i kokaina, kao i da prethodno dva dana nije spavao.

Željko Kuprežević Foto: Društvene Mreže

Okrivljeni je dodao potom i da mu je žao što se, kako je rekao, u takvom stanju nije negde slupao na putu, pa da do susreta sa Kupreževićem uopšte ne dođe.

Događaj se, podsetimo, dogodio 24. januara 2025. u večernjim časovima u okolini Mladenovca. Tada je prijavljeno da je pored puta pronađeno telo pešaka. Utvrđeno je da je reč o Željku Kupreževiću, a potom je isplivalo da je njega automobilom udario vozač koji je nakon toga pobegao sa mesta događaja.

Govoreći o danu koji je prethodio tragediji, Vasilje B. je detaljno opisao gde je boravio, koliko je pio i kako je, prema sopstvenim rečima, došlo do sukoba sa Kupreževićem na popularnoj društvenoj mreži.

- Počeo sam da pijem dan ranije, bio sam u kafani na Autokomandi, koja radi celu noć i oko 21.30 časova sam uzeo 5 grama kokaina, a oko 5.30 časova sutradan još 3 grama. Iz nje sam prešao u drugu kafanu u Ustaničkoj ulici. Svađa na TikToku je počela oko 10 časova ujutru. On me je psovao, govorio da će mi silovati ćerke, pišati po grobu, da sam Šiptar sa Kosova i što ne idem na Kosovo. Ja sam i ranjen na Kosovu i sve to mi je teško palo. Ta svađa je trajala dugo. Psovao sam i ja njega. Mislio sam da on pravi tu frku da bi dizao gledanost i privukao pratioce na TtikToku, ali to je bilo ozbiljno i uključili su se i drugi na mreži sa psovkama - kazao je optuženi Vasilije B.

Ilustracija Foto: Shutterstock

On je naveo da je od Kupreževića tražio adresu i da mu ju je ovaj dao, nakon čega je automobilom iz restorana u Beogradu krenuo ka Mladenovcu.

- Rekao sam mu da dolazim i da ćemo da popijemo pivo ili da se pobijemo. Obojica smo svašta jedan drugom govorili. Usput sam ih slušao na "lajvu" šta pričaju o meni. On je bio sa dvojicom momaka kod neke prodavnice i govorio im gde će ko da me čeka i šta da ponesu, a čulo se i repetiranje pištolja. Kada sam došao, on je bio na ulici sa desne strane, imao je nešto u rukama, a ta dva momka sa leve. Da sam hteo tada bih ga zgazio. Prošao sam i pošto je bila slepa ulica okrenuo sam se. On je sve vreme snimao i rekao sam mu u "lajvu": "Pomeri se sa puta, ne teraj me da te zgazim". Pokušao sam da prođem između njih, kroz sredinu, ali on je izleteo, da li je hteo da udari bejzbol palicom po autu, i udario sam ga. Bilo je ili ovu dvojicu, ili njega da udarim. Moguće je da sam skrenuo malo ulevo ka njemu, da ne udarim ovu dvojicu - ispričao je optuženi.

"Nisam imao nameru"

Vasilije B. je rekao da nakon udarca nije pogledao šta se dogodilo sa Željkom. Naveo je da je na automobilu bila polomljena šoferšajbna u delu kod vozača, ali da ne zna da li je Kuprežević pao na nju, jer se sve, kako je rekao, dogodilo veoma brzo.

Nakon toga se, prema njegovim rečima, odvezao kući u Meljak, gde je bratu rekao da je udario čoveka. Potom je uzeo bratov automobil i otišao u policiju u Barajevu kako bi se prijavio.

Istakao je da nije imao nameru da ubije Kupreževića.

- Ti što su na "lajvu" podržavali Željka su pisali psovke i "otmite ga, vežite ga, uzmite mu auto", psovali su mi majku šiptarsku. Takođe, bilo je i onih koji su mi govorili da ne idem i pustim to - kazao je okrivljeni.

Odgovarajući na pitanja sudije Dragana Martinovića rekao je da je moguće da je Željku rekao "imaš dve solucije, da me ubiješ ili da te ubijem", "spreman sam da za tebe robijam 20 godina", "šta da ti govorim, kaću da te zgazim", "sad ćeš da vidiš kad te budem udario kolima", "čim zgaziš na put, gazim te sa 120", "Željko, ne teraj me da te udarim".

- Ne sećam se svega, svašta smo govorili jedan drugom. Ove rečenice mi sada deluju zgorženo. Pretio sam mu da ću ga ubiti, a i on je meni to pretio. Svašta smo govorili jedan drugom - kazao je okrivljeni.

Rekao je i da se ne seća da li je nakon svega u "lajvu" rekao, "evo vam ga sad Željko" i da je moguće da je Micketu, koji je držao "lajv", rekao: "Ti si sledeći".

Vasilije B. je ispričao da je sa Željkom stupio u kontakt na TikToku neka četiri meseca ranije i da do tog dana nisu imali problema, da je oštećeni uglavnom ćutao, a jednom je imao incident sa nekim, kada je skinuo gaće i pokazao polni organ i da postoji snimak toga. Kazao je da je o njemu znao samo kako se zove, da živi u Mladenovcu i da voli da popije, a da je saznao da psihički nije bio dobro, tek posle svega u Palati pravde.

Vasilije B. ranije osuđivan Vasilije B. je poznat istražnim organima odranije, s obzirom na to da je više puta osuđivan. - On je prekršajno kažnjavan 2011. godine zbog vožnje pod alkoholom od oko 2,5 promila. Krivično je osuđivan dva puta za tuču, prvi put uslovno i tada je imao nož u tuči, a drugi put na sedam meseci zatvora. Oba puta je pio alkohol. Zbog udesa osuđen je i za ugrožavanje javnog saobraćaja - navodi izvor.

Nisu se najbolje slagali

O životu pokojnog Željka Kupreževića ranije je govorio i stariji meštanin koji živi u neposrednoj blizini mesta gde je Kuprežević živeo.