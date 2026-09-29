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Suđenje pripadnicima takozvanog vračaraskog klana, koji se sumnjiče za tri ubistva i šest pokušaja likvidacija, danas je nastavljeno u Specijalnom sudu u Beogradu čitanjem poruka sa Skaja, za koje tužilaštvo tvrdi da su ih okrivljeni razmenjivali posle pokušaja ubistva poznatog beogradskog advokata na Bežanijskoj kosi 1. februara 2021. godine.

Meseca dana posle ove pucnjave, u kojoj su prema navodima optužnice, učestvovali okrivljeni Petar Jevtić i Filip Grujić, prema prikazanim porukama i fotografijama, oni su planirali najmanje dve nove likvidacije.

Nikola Vušović, vođa vračarskog klana Foto: Privatna Arhiva

- Prva tri metka nisam osetio. Čekao sam ga sedam minuta, on kuca poruke i ne izlazi. Ja mu prišao i kroz vrata u noge saspem sve. Al sam ga išarao - piše navodno 27. februara 2021. Jevtić Grujiću, uz poruku "da jedva čeka da se sve smiri i da puca ponovo".

Grujić: Znaš kako bih ja išao negde da pucam iz praćke. Kad je prišao, bilo je "dođi mami". Ja svaki put rokam do kraja, nek ne zaglavi.

Istog dana, u porukama razgovaraju o naručivanju prostitutki.

Jevtić: Reci joj da pozove najbolju ribu, može i Mia.

Grujić: Hoćeš da ti zovem Miu?

Jevtić: Zovi, ja regulišem sve.

Grujić: Znaš da ja ku...e ne zovem, samo za žvaku. To me radi više, ovo kad zovem, kao u "Maksiju" kad kažeš 300 grama junećeg.

Posle razgovora o prostitutkama, u sudnici je prikazana fotografija za koju tužilaštvo u dokumentima navodi da je poslata sa Skaja koji koristi Grujić. Na njoj se vide muške noge sa tetovažom anđeoskih krila na butini, a osoba koja slika pokazuje tri prsta dok sa spuštenim vešom sedi na WC šolji.

Sudija je za govornicu izvela Grujića, a na njeno pitanje da li je on na slici i da li ima tetovažu na nozi, on je odgovorio: "Evo, ja ću sada da se skinem skroz".

- Dovoljno je da kažete da nemate, nema potrebe da se skidate u sudnici i pokušavate da ponizite sve prisutne, vratite se na mesto - sprečila ga je sudija da se skine u veš u sudnici.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Kurir, Dado Đilas

Inače, nekoliko dana ksnije, u vreme kada su kao organizatori druge kriminalne grupe koja je kao i "vračaraci", prema optužnici, sarađivala sa kavačkim klanom, Veljko Beliuvk i Marko Miljković uhapšeni, dok razgovaraju o tom kako njih "policija nema", Jevtić šalje poruku:

- Ma koja crna vadilica u muriji, pa nisam im ja Velja. Nisam ja Velja ni Miljković.

U međusobnoj komunikaciji, razgovaraju i o novoj žrtvi koju planiraju da ubiju na auto-putu iz automobila u pokretu:

- Onaj što smo trebali da ga radimo uhapšen za utoku - piše Grujić Jevtiću, na šta Jevtić komentariše "izvuklo se pseto".

Grujić: Čim izađe treba da se organizujemo i da ga ubijemo prvi dan slobode. Ma još sad znamo gde je, odbegli beg. Onda može i negde an auto-putu. Jedan vozi, jedan "kalaš" napred, jedan pozadi.

Jevtić: Voleo bih to da probam. Mnogo puta sam video na filmu.

Grujić: 60 komada, tuširanje, ima da ga raskomadamo.

Dvojica okrivljenih, prema navodima tužilaštva, potom razgovaraju i o tome da nemaju novca, a da im dužnici ne vraćaju, a onda i da će se jednog dana obogatiti.

Jevtić: Napravićemo toliko para da nećemo znati koliko imamo. Mora keš da se napravi.

Grujić: Znam, nego sam betoniran. Evo, sad biih išao da iscepam ono smeće.

Jevtić: Znam brate, imam ih i ja na lastišu.

Grujić: Sve su to glodari, majku im je..m, hoću da ispadnem drug, sve na kraju uradim na štetu za sebe.

Zbog duga prema Grujiću od 6.000 evra, planiraju da ubiju izvesnog L. P. (ime poznato redakciji), čiju sliku Grujić šalje Jevtiću.

- Naćićemo gov.o. Ima da uhvatim klince iz kraja, da im dam pištolje, da vežbaju na njemu. Moraćemo da se oslobađamo leša. Palica u du.e dok je živ, ma sve ih treba je..ti - obećava mu Jevtić, koji u porukama pominje i svoju majku Slavku, kod koje šalje Grujića da od nje uzme nešto novca. Međutim, kada je sudija pozvala Jevtića da izađe za govornicu i kaže kako mu se zove majka, on je rekao: "Ne želim da odgovorim".

Prepoznala ga po tetovaži

Inače, optuženi pripadnici vračarskog klana pred sudom su ranije tvrdili da poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali preko Skaja nisu njihove, a na pitanja suda o konkretnim porukama i fotografijama, već godinama odbijaju da odgovore na pitanja.

- Jevtiću, kada ste saslušavani prvi put u sud, izjavili ste da vam se majka zove Slavica - rekal je sudija Aleksić.