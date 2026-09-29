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Muškarac M. Ć. (40), koji je juče ujutru ranjen hicem iz pištolja u Kragujevcu, pogođen je u stomak i i dalje je životno ugrožen, saznaje Kurir.

- Hicem iz pištolja je pogođen u stomak, odmah je odveden u operacionu salu, međutim, još uvek nije van životne opasnosti. Naredni sati su po svemu sudeći ključni s obzirom na stanje - kaže naš izvor i dodaje da je potpuna misterija šta se dogodilo juče s obzirom na to da je svemu prethodila tuča više osoba.

Kako saznajemo, ranjeni je nakon hitne hirurške intervencije hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja Urgentnog centra UKC Kragujevac, gde je pod stalnim nadzorom lekara.

- Četrdesetogodišnji pacijent koji je juče zadobio teške telesne povrede ranjavanjem iz vatrenog oružja, posle hitne hirurške intervencije, hospitalizovan je u Jedinici intenzivnog lečenja Urgentnog centra UKC Kragujevac. Pacijent je životno ugrožen i pod stalnim je nadzorom medicinskog multidisciplinarnog tima Urgentnog centra - potvrđeno nam je iz UKC Kragujevac.

1/5 Vidi galeriju Mesto pucnjave u Kragujevcu u kojoj je ranjen muškarac Foto: Kurir/D.Đ.

Podsetimo, do pucnjave je došlo juče oko 8.10 časova, nakon masovne tuče u kragujevačkom naselju Bubanj. Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je nakon sukoba V. D. (28) hicem iz pištolja ranio M. Ć., a potom pobegao automobilom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu ubrzo su identifikovali i uhapsili V. D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- On se sumnjiči da je na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog, kao i pištolj za koji se sumnja da je korišćen prilikom pucnjave. Pronađen je i automobil kojim je, prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni pobegao, a koji je bio oštećen.

V. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, a kako je potvrđeno za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, on će uskoro biti saslušan u tužilaštvu.

- I dalje se prikupljaju dokazi i preduzimaju dokazne radnje u cilju potpunog i istinitog rasvetljavanja samog događaja. U daljem toku postupka javno tužilaštvo će preduzeti radnje kako bi se prikupili dovoljni dokazi o krivici učesnika i na osnovu prikupljenih dokaza doneće odgovarajuću odluku u pogledu krivičnog gonjenja učesnika - rečeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu.