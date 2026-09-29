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Pripadnici takozvanog vračarskog klana u porukama koje su razmenjivali preko Skaja, kako tvrdi tužilaštvo, 31. januara 2021. godine, nekoliko dana pre hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kako tvrdi tužilaštvo, pominjali su vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, kao i "Velju Nevolju".

Radoje Zvicer Foto: Printksrin

U jednoj od poruka koja je prikazana u sudnici Specijalnog suda u Beogradu, jedan pripadnik vračarskog klana, na čijem je čelu kako se navodi u optužnici bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, nalazi se kriminolog Božidar Spasić. Iz poruka proizilazi da su Spasića slikali na ekranu televizora, dok je davao izjavu.

- Pusti što pre, do sad su pričali o švercu, o Velji Nevolji, o Zviceru. On je otvorio Skaj , nema šta dalje da pričamo. Užas - piše u jednoj od poruka u kojoj najverovatnije aludiraju na hapšenje Lazara Ilića i Strahinje Savića u Crnoj Gori.

Podsetimo, posle hapšenja Ilića i Savića, koji se sumnjiče da su u oktobru 2020. učestvovali u ubistvu Aleksandra Šarca u Tržnom centru "Ušće", spekulisalo se da je Savić odmah pristao da crnogorskim istražiteljima otvori svoj Skaj telefon i prizna sve što zna o krivičnim delima. Prema optužnici po kojoj se vodi postupak pred Specijalnim sudom u Beogradu, pripadnici iste kriminalne grupe, zbog sumnje da je Savić "cinkaroš", isplanirali su da ga otruju cijanidom u pritvoru u Bijelom Polju. U paket sa pečenjem koji mu je, kako se navodi, sestra poslala u pritvor, stavili su cijanid. Međutim, vruće meso je najverovatnije apsorobovalo otrov, pa je Savić iako je pojeo pečenje, preživeo.

- Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa - komentarisali su među sobom.

"Vračarac" čije su poruke danas izvedene kao dokaz, komentariše da je on "otišao i zviznuo čoveka", a da za to nije tražio pare, najverovatnije aludirajući na hapšenje u Crnoj Gori za koje kaže da im nisu prijatelji.

- Ja, brate, nisam počeo da radim, niti ušao u bilo koji priču, ja nisam rekao "ajde", ja sam radio belo i radio svašta nešto, a kad je bila ova priča za šiptara, on me pitao "jel možeš da pomogneš", pare nisam pomenuo, niti očekivao, otišao sam i zviznuo ga. A sad, neko što misli da je dobar s nekim zato što ode uradi i dobije cifru, to je daleko od prijateljstva s nekim - čuje se u glasovnoj poruci.

Nikola Vušović Foto: MUP Crne Gore, Kurir/Privatna Arhiva

Posle izvođenja poruka sa Skaja, advokati odbrane izneli su primedbe, navodeći da nema dokaza da su ih okrivljeni razmenjivali.

Sudija je na kraju današnjeg suđenja saopštila i da je veće donelo odluku da se okrivljenom Bojanu Šotri ukine pritvor i odredi mera zabrane napuštanja Srbije, kao i redovnog javljanja stanici policije. U sud je, kako je navela sudija, stigao i zahtev da se javi na izdržavanje kazne na koju je osuđen u drugom postupku. Takođe, na predlog odbrane okrivljenom Vladimiru Kovačeviću određeno je jemstvo veće od 309.500 evra u nekretninama, kao i kućni pritvor.

Sudsko veće je donelo odluku i da odbije predlog da pritvor ukine Petru Jevtiću, kao i Vuku Ursulovu.