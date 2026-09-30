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Navršava se 11 godina od likvidacije Aleksandra Joksića Jokse (35), vođe Partizanove navijačke grupe "Jang bojs", čije ubistvo je označilo početak crnog niza likvidacija istaknutih ljudi sa južne tribine. Iako su se slučajevi razlikovali, kroz većinu njih provlačila se ista matrica - sukobi oko kriminalnih poslova, narkotika, uticaja i prevlasti na ulici, dok su navijačke grupe neretko predstavljale samo paravan za mnogo "prljave" poslove.

Aleksandar Joksić Joksa Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Joksić je ubijen 29. septembra 2015. godine oko 20 časova u Ulici pilota Mihajla Petrovića u Rakovici. Prema tadašnjim informacijama, on je prethodno otišao do obližnje kladionice, a potom se kod sporednog ulaza u zgradu sastao sa jednim muškarcem. Posle svađe, napadač je izvukao pištolj i zapucao. Joksić je pokušao da pobegne, ali ga je ubica sustigao i ispalio više hitaca. Jedan od metaka pogodio ga je u glavu, a vođa "Jang bojsa" preminuo je na licu mesta. Policija ga je zatekla u lokvi krvi, dok mu je mobilni telefon bio u ruci i zvonio.

- U kladionici su rekli da je Joksić bio nervozan. Izašao je da bi se zatim kod sporednog ulaza u zgradu, koji je prilično mračan, sreo s jednim muškarcem. Pretpostavlja se da je došlo do svađe, nakon čega je napadač izvukao pištolj i zapucao ka Joksiću. Vođa navijača pokušao je da se spase. Potrčao je stazom ka ulici, ali ga je napadač sustigao i usmrtio - rekao je tada sagovornik Kurira upoznat sa istragom.

Joksić je bio dobro poznat policiji i osuđivan je zbog različitih krivičnih dela. U aprilu 2012. pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu bio je osuđen na 14 meseci zatvora zbog toga što je sa još četvoricom članova navijačke grupe "Zabranjeni" u restoranu SD Partizan u Humskoj izazvao tuču i povredio članove obezbeđenja misleći da su pripadnici tada suprotstavljene navijačke grupe "Alkatraz".

Za njegovo ubistvo, inače, uhapšen je Konstantin Đatlov, koji je prvostepeno osuđen na 13 godina zatvora. Apelacioni sud je 2018. godine ukinuo presudu, ali je nakon ponovljenog postupka Đatlovu potvrđena ta kazna. Iako je Joksić bio vođa navijačke grupe, prema tadašnjim saznanjima istrage, nije stradao zbog navijačkog sukoba. Kao jedan od mogućih motiva pominjani su neraščišćeni računi povezani sa poslovima s narkoticima.

A onda je usledio krvavi niz...

Ipak, nije svako ubistvo bilo zbog tribine Upravo tu se vidi zajednička nit većine ovih slučajeva, ljudi koji su godinama bili poznati kao vođe ili istaknuti članovi navijačkih grupa ubijeni su u obračunima koji su često izlazili daleko izvan stadiona. Kriminolozi su ranije za Kurir ukazivali da deo organizovanih navijačkih grupa nije funkcionisao samo kao podrška klubu, već i kao infrastruktura za različite kriminalne poslove, od trgovine narkoticima i obezbeđivanja lokala do reketiranja, iznuda i saradnje sa kriminalnim klanovima. - Broj ubijenih navijača i njihovih vođa nije mali, a motivi tih zločina mahom su isti - neraščišćeni problemi oko trgovine narkoticima, obezbeđivanja klubova i prevlasti na ulici koja donosi milionsku zaradu - govorio je ranije za Kurir kriminolog Dobrivoje Radovanović. Kako je objašnjavao, navijačke grupe mogu da posluže kao paravan za kriminalne aktivnosti. - Njihov primarni posao je trgovina drogom, a rade i kao obezbeđenje, ucenjuju, reketiraju, iznuđuju novac. Često njihovi prljavi poslovi dođu u dodir sa klanovima sa kojima sarađuju na nekom višem nivou - rekao je ranije za Kurir kriminolog Dobrivoje Radovanović i objasnio da klanovi neretko za prljave poslove angažuju upravo "navijače". - Vođe ubiraju sav profit od svih nelegalnih aktivnosti. Među njima nema demokratije, vlada stroga podela zaduženja, ali je vođa taj koji donosi odluke, dok ih ostali izvršavaju - rekao je Radovanović.

Kubija ubio komšija

Manje od godinu dana posle Joksine likvidacije, u avgustu 2016, ubijen je Alen Kostić Kubi (27), istaknuti pripadnik "Zabranjenih".

Alen Kostić Foto: Facebook Printscreen

Kostić je ranjen u Ulici radnih akcija u Železniku, a dan kasnije je podlegao povredama. Na njega je pucao Nikola Elezović, koji je ubrzo uhapšen nedaleko od mesta zločina. Za razliku od nekih drugih likvidacija, u ovom slučaju motiv se nije vezivao za sukob kriminalnih klanova. Naime, Elezović je navodno povukao obarač jer je Alen Kostić sa bratom Milanom danima dolazio u njegovu kuću i pretio mu.

Kostić je i ranije bio meta napada, 2013. godine ranjen je u sačekuši.

Izrešetan sa 60 metaka

Samo dva meseca kasnije usledila je nova likvidacija koja je potresla navijački svet.

Aleksandar Stanković (29), jedan od vođa "Janjičara", ubijen je 13. oktobra 2016. godine nedaleko od Centralnog zatvora u Beogradu.

1/6 Vidi galeriju Ubistvo Aleksandra Stankovića kod Centralnog zatvora u Beogradu Foto: Damir Dervišagić

Stanković je tada seo u svoj automobil i zaustavio se na semaforu, kada su dvojica napadača prišla i zapucala iz "kalašnjikova". Ispaljeno je oko 60 hitaca. Stanković je na sebi imao pancir, ali nije uspeo da ga zaštiti. U pucnjavi su ranjene još dve osobe, među kojima i zatvorski čuvar.

Njegovo ubistvo zvanično nije rasvetljeno, iako se sumnja da su ga počinili pripadnici škaljarskog klana, s obzirom na to da je on bio blizak suprotstavljenoj ekipi, "kavčanima".

Ubijen posle fudbala

Tri godine kasnije, 1. novembra 2019, likvidiran je Ljubomir Marković Kića (39), jedan od vođa "Alkatraza".

Ljubomir Marković Kića Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Marković je ubijen u Ulici Grčića Milenka, neposredno nakon što je sa prijateljima izašao iz balona u kojem su igrali fudbal. Maskirani napadač mu je prišao, a kada je Marković ugledao ubicu, pokušao je da pobegne. Napadač ga je sustigao i ispalio više hitaca, a potom ga, prema navodima iz istrage, overio hicima u glavu. Zločin su videli očevici, a sve su zabeležile i nadzorne kamere.

Iako ubistvo dugo nije imalo zvaničan epilog, kroz istragu su se pojavljivale sumnje da je Marković ubijen zbog borbe za prevlast na tribini i sukoba sa suprotstavljenim kriminalnim strukturama. Sumnja da iza svega stoji ekipa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i da je motiv ubistva upravo prevlast na tribini.

Otišao na sastanak smrti

Sledeće godine, 3. avgusta 2020, nestao je Goran Veličković Goksi (33), vođa "Jang bojsa".

Foto: Starsport

Veličković je namamljen na sastanak, nakon čega je odveden u kuću u Ritopeku. Prema navodima optužnice i iskazima svedoka-saradnika, tamo je ubijen. Na suđenju grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića svedok-saradnik Bojan Hrvatin detaljno je opisivao otmicu i ubistvo Veličkovića, kao i način na koji je, prema njegovom iskazu, grupa namamila Goksija na sastanak.

Sumnja se da se Goksi našao na meti Belivukovog klana, koji je radio pod paravanom navijačke grupe Principi, zbog toga što je sarađivao sa suprotstavljenim klanom iz Crne Gore. Svedok-saradnik Bojan Hrvatin na suđenju je detaljno opisao kako su tekli otmica i ubistvo Veličkovića.

Sačekuša ispred zgrade

U martu 2022. godine ubijen je Branislav Penčić (41), vođa grupe "Hed hanters".

Branislav Penčić Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Penčić je likvidiran u Obrenovcu, u blizini zgrade u kojoj je živeo. Napadač ga je sačekao, a prema informacijama iz istrage, znao je njegove navike i kretanje. Kada je Penčić sa suprugom krenuo prema ulazu, napadač je iz unutrašnjosti zgrade ispalio hice. Jedan od metaka pogodio ga je u srce. Prema tadašnjim informacijama, ubica je nakon toga izašao na drugi ulaz i pobegao automobilom kojim ga je čekao saučesnik.

Sumnja se da je likvidaciju izvršio profesionalac koji je dugo pratio Penčića, znao njegove navike i ponašanje, te iskoristio pravi trenutak za napad.

Nož posle svađe

Navijač Partizana iz Novog Sada, Dejan Mirković, ubijen je u večernjim časovima u novosadskom naselju Detelinara 2. septembra 2025. godine, nakon svađe sa osumnjičenim Goranom V. Njih dvojica su, kako se sumnja, prethodno sedela za istim stolom u jednom kafiću.

Dejan Mirković Foto: Printscreen/Facebook

Dugogodišnji sukob između navijača i njegovog ubice eskalirao je, kako se sumnja, u ubistvo. Osumnjičeni je izbo nožem Mirkovića ispred lokala, a uhapšen je nakon nekoliko dana sa saučesnikom koji ga je skrivao u štek-stanu.

Tinejdž-ubica

Poslednja velika likvidacija vođe Partizanovih navijača u ovom nizu dogodila se 22. novembra 2025. godine, kada je na Novom Beogradu ubijen Tadija Pantić (23), označen kao vođa jedne od navijačkih grupa iz Zemuna.

Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksić

Pantić je ubijen usred dana, u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Prema informacijama iz istrage, napadači su ga sačekali, a nakon što je pokušao da pobegne, ispalili su više hitaca. Pobegli su skuterom, a vozilo koje je, prema sumnjama istražitelja, korišćeno u bekstvu kasnije je pronađeno zapaljeno.

Tri meseca kasnije uhapšen je tinejdžer Pavle F. zbog sumnje da je izvršio ubistvo. Suđenje je počelo u septembru 2026. godine, a naredno ročište zakazano je za 27. oktobar.

Navijač sa 11 života Da su vođe navijača godinama bile mete organizovanih likvidacija pokazuje i slučaj Nenada Alajbegovića Alibega, nekadašnjeg šefa tribine. On je preživeo čak jedanaest napada, a samo tokom 2020. godine više puta je bio meta. - Alajbegović je samo od januara do novembra 2020. čak tri puta bio na meti surovog vračarskog klana, čiji pripadnici su uhapšeni zbog sumnje da su spremali njegove likvidacije - podseća sagovornik i dodaje da je Alajbegović jedva preživeo sačekušu koja se desila u januaru 2020 - podseća naš izvor.