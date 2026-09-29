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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u selu Milićevci, nedaleko od Čačka, život je izgubio mladić M.K., rođen 2004. godine.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, mladić je izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je sleteo sa puta. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu poznate.

- Bio je dobar dečko, vredan i pošten. Povremeno je radio kao di-džej i puštao muziku. Ovo je ogromna tragedija za njegovu porodicu, ali i za celo selo - kažu potreseni meštani za RINU.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.