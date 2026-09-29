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Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odloženo ročište u postupku koji se vodi za ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića koje je izvršeno u oktobru 2020. godine u Spužu, za koje se terete vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Slobodan Kašćelan, Stevan Kraljević, kao i još 26 lica.

Razlog odlaganja je taj što je optuženi Stevan Kraljević sudu rekao da opoziva punomoćje svome advokatu.

- Otkazujem punomoćje advokatu Matiji Bulatoviću, jer ne može ovde niko da mi pomogne. Nemam od čega da se branim ovde jer ništa nisam uradio - kazao je optuženi Kraljević.

Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan Foto: sudovi.me, Privatna arhiva

Početak suđenja je kasnio jer je optuženi Slobodan Kašćelan, koji važi za jednog od vođa kavčana, bio kod doktora.

Naredna ročišta zakazana su za 30.oktobar i za 11. decembar.

Podsetimo, Damir Hodžić ubijen je 14. oktobra 2020. godine u mestu Stanjevića rupa kod Spuža, u kući Ratka Živkovića. Tada je usmrćen i njegov zet Adis Spahić, koji ga je dovezao do Spuža. Optužnicom SDT-a je predstavljeno da je Radoje Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je, kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gde je ovaj skrivao novac i drogu.

Adis Spahić, Damir Hodžić, Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, MUP RS, Privatna arhiva