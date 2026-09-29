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Prava drama odigrala se u jednoj kafani u Borči, gde je, kako se sumnja, posle svađe između dvojice muškaraca došlo do ozbiljnih pretnji, a potom i pokušaja da jedan od njih bude zapaljen.

Policija u Beogradu uhapsila je u ponedeljak N. P. (53), kojem je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni se, kako se sumnja, iste večeri u jednom ugostiteljskom objektu u Borči posvađao sa D. B. (50), nakon čega mu je, držeći komad armature u rukama, navodno pretio da će ga prebiti.

Sukob se, međutim, tu nije završio. N. P. je, kako se sumnja, potom razređivačem polio D. B. sa namerom da ga zapali.

Veću tragediju sprečili su ostali gosti kafane, koji su reagovali i onemogućili osumnjičenog da svoju nameru sprovede u delo.