POLIO ČOVEKA RAZREĐIVAČEM I HTEO DA GA ZAPALI: Jeziva drama u Borči, svemu prethodila svađa
- Policija je u Borči uhapsila N. P. (53) zbog sumnje da je posle svađe pretio D. B. komadom armature i ugrozio mu sigurnost.
- Prema navodima, osumnjičeni je potom polio razređivačem D. B. i pokušao da ga zapali.
Prava drama odigrala se u jednoj kafani u Borči, gde je, kako se sumnja, posle svađe između dvojice muškaraca došlo do ozbiljnih pretnji, a potom i pokušaja da jedan od njih bude zapaljen.
Policija u Beogradu uhapsila je u ponedeljak N. P. (53), kojem je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Osumnjičeni se, kako se sumnja, iste večeri u jednom ugostiteljskom objektu u Borči posvađao sa D. B. (50), nakon čega mu je, držeći komad armature u rukama, navodno pretio da će ga prebiti.
Sukob se, međutim, tu nije završio. N. P. je, kako se sumnja, potom razređivačem polio D. B. sa namerom da ga zapali.
Veću tragediju sprečili su ostali gosti kafane, koji su reagovali i onemogućili osumnjičenog da svoju nameru sprovede u delo.
Protiv N. P. podneta je krivična prijava za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, a istragu ovog slučaja vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.