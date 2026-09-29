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Leskovčaninu D.N. određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio jezivo nasilje u porodici.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Leskovcu, on je 27. septembra tukao svoju vanbračnu suprugu i pokušao da je udavi stezanjem kaiša oko vrata.

- Osnovni sud u Leskovcu je odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom D. N. zbog sumnje da je 27. septembra oko 22 sata, nasiljem ugrozio spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje svoje vanbračne supruge. Pritvor mu je određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da utiče na nesaslušane svedoke, ali i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo - saopšteno je iz suda.

Kako dalje navode, osumnjičeni je kobne večeri otišao u spavaću sobu i svoju vanbračnu suprugu gurnuo na krevet.

- Zatim ju je uhvatio za zglobove ruku i jako je stisnuo, zatim je svojom glavom udario u njeno čelo. Oštećena je potom otišla u kupatilo, a on je krenuo za njom i udario je rukom u čelo. Od siline udarca, oštećena je udarila glavom u vrata od kupatila. Zatim je izašla iz kupatila, a D. N. je uzeo kožni kaiš, crne boje, sa velikom šnalom, obmotao ga oko ruke, tako da je metalna šnala bila u delu gde je pesnica i počeo je da je pritiska ispod desne strane njene vilice, nakon čega je počeo da obmotava kaiš oko njenog vrata, odnosno počeo je da je davi, zbog čega je oštećena osumnjičenog gurnula svom snagom i iz sveg glasa je vikala i dozivala pomoć - piše u saopštenju Osnovnog suda u Leskovcu.

Prema navodima iz saopštenja, na vrata stana su tada došle komšije i tako sprečile dalji napad.