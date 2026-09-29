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"Da zna Lisac kako je jeftino poginuo", "od lisice ostala samo bunda", neke su od poruka koje su danas izvedene kao dokaz na suđenju pripadnicima kriminalne grupe kojoj se sudi da je ubila Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. godine u restoranu u Atini.

Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: MUP RS

Prema tvrdnjama tužilaštva, ove poruke razmenjivali su vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i ostali okrivljeni samo dan posle ubistva "škaljaraca" u restoranu, a nadimkom Lisac oslovaljavaju Igora Dedovića, jednog od vođa škaljarskog klana.

- Ja bio u crkvu i da upalim sveću i držim je u ruci i kažem, evo je i za neprijatelje što nikad nisam uradio, puca mi baterija i kum zove na ženin, "reci mu da se javi" i ja vidim poruku gde mi mesar kaže "pucao sam mu u sred glave, Stevo vata za utoku, a Džihad dve u slepoočnicu", ja poleteo - napisao je navodno Radoje Zvicer u poruci koja je danas izvedena kao dokaz u sudu, posle ubistva u restroranu u Atini. Ovu poruku, navodno, poslao je svom tada najbližem saradniku, Slobodanu Kašćelanu.

Sa sagovornicima sa kojima je na grupi "uživo" pratio likvidaciju u restoranu komentariše:

- Metka promašili nisu.

- Da te pitam nešto, koliko daješ onim mesarima?

- 300 h Kožar, 300 Lisac, 300 za Stevu, pa ko se uhvati sam rekao pre nego što smo krenuli.

- Metka nisu promašili. Reko ako plaćaš, greota im dati po 150h. Ušli, masakr napravili i pošli da voze 400 kilometara.

Podsetimo, prema navodima optužnice, kobnog dana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića ispred restorana primetio je Veljko Belivuk koji je sa još jednim saradnikom prolazio pored. Inače, "kavačani" su mesecima pokušavali da lociraju "škaljarace" u Atini.

Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić

Pošto ih je Belivuk video, prema optužnici, u restoran su došli Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i Ljubomir Lainović, koji su okružili sto za kojim su sedeli "škaljarci" i ubili ih naočigled supruga, dece i brojnih svedoka.

Na čet grupi, na kojoj su vođe klana uživo pratile likvidaciju, posle ubistva komentarisali su da li su četvorica egzekutora ostavila neke tragove:

- Živi bili kumovi!

- Jesu li na karticu uzeti stanovi, i Sopranov stan?

- Jesu, ako pornađu jedan sve će pronaći.

- Brate oni su rukama dirali vrata od restorana. Ako nađu stan sa njihovim DNK, pada Soprano i svi.

- Ne može murija to da nađe, 100 ljudi je pipnulo vrata.

U međuvremenu, obaveštavaju jedni druge da su ubice posle zločina zapalile automobil kojim su pobegle, ali vođa kavačkog klana pokazuje nezadovoljstvo jer nisu bili dovoljno pažljivi i nisu stavili rukavice kada su upali u restoran u kom su bili "škaljarci". Potom se dogovaraju da angažuju i "Turkinje da im očiste stanove" u kojima su boravil.

Zvicer: Kad se svi uključimo, nema toga kog ne možemo da lociramo. Učeni smo da posao mora da se završi po svaku cenu. Samo sad fino da izađete.

Radoje Zvicer Foto: Printscreen

U porukama koje su razmenjivali u narednim danima, navodno, obaveštavaju jedni druge kako "sklanjaju" oružje, iz Grčke beže automobilima i avionom, ali i kako im Albanci pomažu da pobegnu.

U jednoj od poruka, učesnici u likvidaciji mu se žale da nemaju ni 50 evra za cigare, a Zvicer im poručuje:

- Ne pričajte više nikome gde ste bili i šta ste radili. Uključite malo mozak.

Saradnici mu se tokom bekstva žale i da su "upali u potok" i da im trebaju trenerke i patike.

Skandal Tužilac najavio istragu o menjanju poruka na Skaju

Tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić saopštio je danas, na početku suđenja optuženima za likvidacije četvorice škaljaraca u Grčkoj 2020. da će to tužilaštvo proveriti da li postoje elemetni krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, zbog sumnje da je neko tokom postupka dopisivao rečenice na Skaj materijal koji je stigao iz Grčke.

Podsetimo, advokat Dejan Lazarević juče je zatražio izuzeće tužioca Ivanića, njegovog kolege Zorana Babića kao i glavnog tužioca JTOK Mladena Nenadića tvrdeći da se ime tužioca Ivanića pominje u presretnutim Skaj porukama.

Dejan Lazarević Foto: Jakov Milošević

- U sud je stiglo rešenje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Vrhovnog javnog tužilaštva vezano za zahtev za izuzeće. Mi smo takođe utvrdili da je sadržaj poruke na koju ste se juče pozvali i koje je razmenjena različita na hard disku na kom gledate i USB-u koji je stigao iz Grčke. Razlika je u tome što se ovaj deo, rečenica "sreća onaj tužilac Saša Ivanić naš čovek pa nam je sve javio" ne nalazi na USB-u iz Grčke, dok se nalazi na hard disku. O tome je sačinjena službena beleška i dotavljena je predsedniku suda i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, pa će se oni dalje time baviti - saopštila je danas sudija Slađana Marković.

Za reč se potom javio i tužilac Saša Ivanić koji je saopštio dalje korake tužilaštva.

- S obzirom na to što ste saopštili, jasno proizilazi da su navodi zahteva za izuezeće neistiniti i manipulativni, jer je u ispravu neko dodao rečenicu. Da li je i ko počinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, tužilaštvo će oceniti - rekao je tužilac Ivanić.