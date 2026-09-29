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"Dana 29.09.2026.godine, u zajedničkoj akciji BIA, VJT Jagodina, PU Vranje i PU Jagodina, u Vranju je uhapšena D. C. (46) iz Šilova, opština Gnjilane, dok je u Jagodini uhapšena N. P. (50) iz Jagodine", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pomenutim licima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela Špijunaža iz člana 315. KZ stav 1 i stav 3, jer su OS Albanije ŠIŠ i njenoj podružnici na KiM, tzv. Obaveštajnoj agenciji Kosova OAK i Obaveštajnoj jedinici Kosovske policije, dostavljali podatke o aktivnom pripadnicima BIA i njihovom angažovanju.

Budući da N. P. ima prijavljeno prebivalište u Jagodini, na osnovu odgovarajuće naredbe suda, izvršen je pretres objekta N.P. kojom prilikom je oduzet deo predmeta, elektronskih uređaja, za koje postoji sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnog dela.