UHAPŠEN RADNIK POŠTE IZ KUČEVA: Osumnjičen za milionsku prevaru! (video)
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. Č. (42) iz okoline Kučeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera.
- Osumnjičeni je, kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine, iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila poverena u radu u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, dok je za isti iznos, oštetio „Poštu Srbije“ DOO Beograd - piše u saopštenju MUP.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.