U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP , Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. Č. (42) iz okoline Kučeva , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera .

- Osumnjičeni je, kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine, iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila poverena u radu u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, dok je za isti iznos, oštetio „Poštu Srbije“ DOO Beograd - piše u saopštenju MUP.