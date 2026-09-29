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Vest o ovoj tragediji potresla je porodicu, prijatelje i poznanike, ali i brojne meštane koji su ga poznavali. Mnogi ne mogu da prihvate da Marka više nema i uveliko se od mladića opraštaju na društvenim mrežama.

Nastradali Marko K. Foto: Društvene Mreže

- Brate, zar je moralo ovako - jedna je od potresnih poruka uz fotografiju tragično nastradalog mladića.

Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil sleteo sa puta. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još nisu poznate.

Foto: Društvene Mreže

Dok istraga o nesreći traje, u Milićevcima vladaju muk i neverica. Meštani za Marka imaju samo reči hvale i ističu da je bio mlad čovek koji je pred sobom imao čitav život.

- Bio je momak za primer, divan dečko. Nije mi jasno šta se dešava, ovo je strašno - kažu ljudi koji su ga poznavali.

Kako navode meštani, Marko je bio vredan i pošten, a povremeno je radio i kao di-džej.