"BELIVUKA MORAMO DOBRO DA POJAČAMO, ZASLUŽIO JE! NAPAŠĆE GA!" Radoje Zvicer preko Skaja napisao saradnicima da je "Soprano svetac": Kreten od Leptira pao...
Vođe kavačkog klana, prema presretnutoj Skaj komunikaciji koja je danas prikazana u Specijalnom sudu u Beogradu, bile su zadovoljne ulogom optuženog Veljka Belivuka u ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini.
U poruci koju je 25. januara 2020., kako tvrdi tužilaštvo, poslao kum Radoja Zvicera Milovan Zdravković, predložio je ostalima da Belivuka kog oslovljava sa Soprano treba da se "pojača".
Zdravković: Soprana dobro pojačati, zaslužio je, da mu damo da ga čuva neko. Njega će i Filip napasti jako zbog sebe, da ne uzme Beograd, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati.
Milan Vujotić, koji je takođe označen kao visokopozicionirani kavčanin, ostale preko Skaja obaveštava da su Belivuk i optuženi Stefan Andrejić zvani Rosi videli Dedovića i Stamatovića kako ulaze kobnog dana u restoran.
Vujotić: On i Soprano su prolazili i videli ga iz kola kako stoji ispred. A Stevo izašao da puši cigar i vido Čaba ispred a žena mu kaže "vidi ga ovaj sumnjiv je",a on joj kaže "ma nije to ništa ženo", I tako ga pop...še.
U njihovu komunikaciju se navodno uključuje i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.
"On vozio Soprano kucao poruke i slučajno digne glavu i kaže okreći se evo ih. To jutro mi kaže Soprano idemo ja i Rosi na sreću što se kaže, a Rosiju noć pre kaže nalazimo ih sad. Kaže, Soprano je svetac."
Na grupi koju su imali na Skaju, vođe kavačkog klana navodno razgovaraju o tome koliko novca treba da se da učesnicima u ubistvu u Atini.
"Nema veze to za pare ko je video, nego ko je drljao gu.icu tamo i sad je prvooptuženi kod murije i mafije. Taj momak ili više njih su uradili veliki posao, stanovi, oružje i čuda", konstatuje navodno Zvicer u poruci, na šta mu Vujotić odgovara da su imali i druge troškove, za stanove koje su iznajmili, oružje, skrivanje i bekstvo.
Istog dana, Milan Vujotić obaveštava ostale da je po povratku u Srbiju uhapšen Marko Petković Leptir i to zbog toga što je kontaktirao suprugu, a imao je poternicu za drugo ubistvo u Srbiji.
Vujotić: Uhapšen Lepitr. Koji kretni ljudi zbog devojaka i žena oće svi pravo u zatvor.
Zvicer: Dobro mu pare nismo dali. Kreten od Leptira pao za manje od 10 sati, e to treba uspeti.
Podsetimo, pripadnicima iste kriminalne grupe, osim za ubistva Dedovića i Stamatovića, sudi se i za likvidacije škaljaraca Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na ostrvu Krf.