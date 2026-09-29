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Vođe kavačkog klana, prema presretnutoj Skaj komunikaciji koja je danas prikazana u Specijalnom sudu u Beogradu, bile su zadovoljne ulogom optuženog Veljka Belivuka u ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini.

U poruci koju je 25. januara 2020., kako tvrdi tužilaštvo, poslao kum Radoja Zvicera Milovan Zdravković, predložio je ostalima da Belivuka kog oslovljava sa Soprano treba da se "pojača".

Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Zdravković: Soprana dobro pojačati, zaslužio je, da mu damo da ga čuva neko. Njega će i Filip napasti jako zbog sebe, da ne uzme Beograd, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati.

Milan Vujotić, koji je takođe označen kao visokopozicionirani kavčanin, ostale preko Skaja obaveštava da su Belivuk i optuženi Stefan Andrejić zvani Rosi videli Dedovića i Stamatovića kako ulaze kobnog dana u restoran.

1/12 Vidi galeriju Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani u restoranu u Atini Foto: Privatna Arhiva

Vujotić: On i Soprano su prolazili i videli ga iz kola kako stoji ispred. A Stevo izašao da puši cigar i vido Čaba ispred a žena mu kaže "vidi ga ovaj sumnjiv je",a on joj kaže "ma nije to ništa ženo", I tako ga pop...še.

U njihovu komunikaciju se navodno uključuje i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

"On vozio Soprano kucao poruke i slučajno digne glavu i kaže okreći se evo ih. To jutro mi kaže Soprano idemo ja i Rosi na sreću što se kaže, a Rosiju noć pre kaže nalazimo ih sad. Kaže, Soprano je svetac."

Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Na grupi koju su imali na Skaju, vođe kavačkog klana navodno razgovaraju o tome koliko novca treba da se da učesnicima u ubistvu u Atini.

"Nema veze to za pare ko je video, nego ko je drljao gu.icu tamo i sad je prvooptuženi kod murije i mafije. Taj momak ili više njih su uradili veliki posao, stanovi, oružje i čuda", konstatuje navodno Zvicer u poruci, na šta mu Vujotić odgovara da su imali i druge troškove, za stanove koje su iznajmili, oružje, skrivanje i bekstvo.

Istog dana, Milan Vujotić obaveštava ostale da je po povratku u Srbiju uhapšen Marko Petković Leptir i to zbog toga što je kontaktirao suprugu, a imao je poternicu za drugo ubistvo u Srbiji.

Milan Vujotić Foto: Kurir

Vujotić: Uhapšen Lepitr. Koji kretni ljudi zbog devojaka i žena oće svi pravo u zatvor.

Zvicer: Dobro mu pare nismo dali. Kreten od Leptira pao za manje od 10 sati, e to treba uspeti.