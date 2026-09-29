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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, sa Odeljenjem za opservaciju i Odeljenjem za hapšenje, uhapsili su P.K. (40) i N.T. (40) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Ulici Zrenjaninski put u kombiju u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla oko 70 kilograma materije nalik na opojnu drogu kanabis, upakovanu u više paketa.

01:20 Zaplena droge u kombiju na Zrenjaninskom putu Izvor: Mup Srbije