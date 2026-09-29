Saopštenje
UHAPŠEN KINEZ U NIŠU ZBOG PORESKE PREVARE! "Valjao" robu bez knjiženja, oštetio budžet za milione: Policija mu upala u tajni magacin!
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Policija je u Nišu uhapsila jednog državljanina Kine zbog sumnje da je izršio poresku prevaru i utaju, saopštila je danas lokalna policijska uprava.
U saopštenju se P.J. (35) sumnjiči i za nedozvoljeno skladištenje robe.
- Sumnjiči se da je, kao odgovorno lice preduzeća u Nišu, tokom 2026. kupcima prodao robu u iznosu oko 13 miliona dinara, a da to nije evidentirao u poslovnim knjigama. U saopštenju se tereti i da nije platio porez na dodatu vrednost čime je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za više od 2,2 miliona dinara - navodi se u saopštenju.
Sumnja se da je, ove i prethodne godine, skladištio robu vrednu 18 miliona dinara, a nije je evidentirao u poslovnim knjigama, niti za nju poseduje dokumentaciju o poreklu.
Kurir.rs/Beta
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