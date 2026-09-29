- Sumnjiči se da je, kao odgovorno lice preduzeća u Nišu, tokom 2026. kupcima prodao robu u iznosu oko 13 miliona dinara, a da to nije evidentirao u poslovnim knjigama. U saopštenju se tereti i da nije platio porez na dodatu vrednost čime je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za više od 2,2 miliona dinara - navodi se u saopštenju.