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Na Kosmajskom putu u Mladenovcu danas oko 17 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su lakše povređene tri osobe, među kojima je i dvogodišnja devojčica.

Vozač "škode" Nemanja D. (43) izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. U automobilu su se u tom trenutku nalazili i S. D. (67), M. M. (35) i devojčica stara dve godine.

Povređeni su nakon pregleda u Domu zdravlja u Mladenovcu upućeni u Beograd na dalje preglede.

Vozač je alkotestiran i utvrđeno je da nije bio pod dejstvom alkohola.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kurir.rs/Telegraf

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