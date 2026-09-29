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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, identifikovali su i priveli dva maloletna lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, identifikovali su i priveli dva maloletna lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Oni se sumnjiče da su 27. septembra ove godine oko 20.40 časova u Beogradu, u Ulici Obilićev venac, zapalili zaštitnu mrežu na garaži JKP „Parking servis.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenja za maloletnike, maloletna lica su saslušana u prisustvu branioca, a krivična prijava će biti prosleđena redovnim putem nadležnom tužilaštvu“, izjavio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

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