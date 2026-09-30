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Tri života ugašena u deliću sekunde - vozač sa gotovo dva promila alkohola u krvi, pod dejstvom marihuane, brzina vožnje veća od 100 kilometara na sat i prolazak kroz crveno svetlo - to je uzrok stravičnog sudara koji se dogodio kod kompleksa West 65, na Novom Beogradu.

Za vozača Nikolu Đokića, optuženog za smrt tročlane porodice 26. oktobra prošle godine, tužilaštvo sada traži maksimalnih 15 godina zatvora. Pripremno ročište je održano, a glavni pretres zakazan je za 22. oktobar.

Šta sve sud uzima u obzir kada odlučuje o visini kazne tj. da li će upravo alkohol, droga, ogromno prekoračenje brzine i prolazak kroz crveno i garantovati maksimalnu kaznu, za emisiju "Redakcija" otkrila je Jovanka Zečević, advokat.

- Sve su to otežavajuće okolnosti i reč je o više njih koje ste upravo naveli. Sam sebe je doveo u stanje i drogiranosti i alkoholisanosti, što je svakako otežavajuća okolnost koja je dovela do njegove smanjene, ali ne i bitno smanjene uračunljivosti. A onda su tu još dva katastrofalna prekršaja - prolazak kroz crveno svetlo i brzina koja je bila praktično dupla, možda i više, u odnosu na dozvoljenu u tom delu. Dakle, imamo, takoreći, četiri i više otežavajućih okolnosti koje će, kao takve, svakako biti uzete u obzir prilikom odmeravanja kazne. Za ovo krivično delo propisana je kazna od pet do 15 godina. Kada govorimo o smrti troje ljudi, ipak se postavlja pitanje da li je 15 godina kao maksimalna kazna dovoljna, ali je ona tako propisana i ne može dobiti više od 15 godina. To je ono što je tako kako jeste po Krivičnom zakoniku - rekla je Zečević.

Jovanka Zečević, advokat Foto: Kurir Televizija

"Neće imati prostora ni za jednu olakšavajuću okolnost"

Advokatica je ukazala na okolnosti koje bi mogle biti od značaja za tok postupka i odmeravanje kazne.

- Svakako da je način na koji je do izvršenja krivičnog dela došlo nešto što pokazuje da su bahatost i stanje u koje je sebe sam doveo doprineli tome da, pored prolaska kroz crveno svetlo i vožnje brzinom koja je u tom trenutku bila praktično ubistvena za ovu porodicu, sve to govori o samom ponašanju učinioca. Po meni, neće imati prostora ni za jednu olakšavajuću, već upravo za sve četiri otežavajuće okolnosti. Nadam se da suđenje neće dugo trajati, jer je praktično tokom istrage, pretpostavljam tužilačke, sve na neki način izvedeno, odnosno pripremljeno od dokaza. Verovatno je reč o samom uviđaju koji je urađen i gde je skica napravljena, sa svim onim elementima koji su bili bitni da se utvrdi gde se vozilo zaustavilo i gde je, nažalost, završilo vozilo ubijene porodice. Tu su i signalizacija, kamere koje su uzete, veštačenje, sigurno urađena saslušanja - kaže ona.

Dalje se nadovezala šta bi moglo da usledi tokom dokaznog postupka i kakve mogućnosti ima odbrana.

- Očekujem da će u dokaznom postupku pretresno veće verovatno saslušati okrivljenog, kao i porodicu oštećenih, koja, nažalost, može samo da se pridruži krivičnom gonjenju i istakne imovinskopravni zahtev, koji će, pretpostavljam, biti opredeljen u parnici. Sve to nije nikakva satisfakcija koja može na bilo koji način da im nadoknadi gubitak, ali pretpostavljam da postupak neće dugo trajati. Jedino, naravno, što je pravo odbrane jeste da traži novo veštačenje, da potencijalno angažuje stručnog savetnika koji bi osporavao ovo veštačenje. Ali mislim da su ovde dokazi nešto što je neminovno utvrđeno i što će dovesti do vrlo kratkog trajanja postupka i, naravno, one osude koja će uslediti kao rezultat tog dokaznog postupka - objasnila je advokatica.

Foto: Društvene Mreže, Printscreen

Na pitanje šta će biti sada prvi korak i da li će ovo suđenje biti otvoreno za javnost, za Kurir TV odgovorila je:

- Pa, ja, koliko sam iz novina pročitala, mislim da je ovaj prvi pretres bio zatvoren, a zatim je najavljeno da će on biti otvoren za javnost. Naravno, to je opet stvar suda, ali ovo nije postupak koji ne treba da bude otvoren za javnost. Svakako, možda jeste dobro da svako od nas bude svestan da smo svi mi vozači. Automobil je, u suštini, opasno sredstvo. Ja to govorim i sebi, i deci, i mojim prijateljima. To je sredstvo koje treba da koristimo iz zadovoljstva, sredstvo koje treba da nam pomogne da negde stignemo, a ne da drogirani i pijani sednemo, popijemo i mislimo da smo fantastično spremni da vozimo, pa da kažemo: "Ma nema veze, proći će ovaj semafor." To su stvari koje mislim da svako od nas treba da ima u glavi. Verovatno ovakve vrste stvari, ne daj Bože, treba da nas opomenu da se tako nešto ne dešava - za jutarnji program Kurir televizije, zaključila je Zečević.

02:58 "NEĆE IMATI PROSTORA NI ZA JEDNU OLAKŠAVAJUĆU OKOLNOST" Advokatica za Kurir televiziju o vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu na Novom Beogradu Izvor: Kurir televizija

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