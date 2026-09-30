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Muškarac M. Ć. (40) koji je u ponedeljak ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj preminuo je od zadobijenih povreda.

Podsetimo do pucnjave je došlo u jutarnjim satima, kada je na muškarca zapucano iz vatrenog oružja. Nakon ranjavanja, M.Ć. je hitno prevezen u bolnicu, gde je zbrinut sa teškim povredama.

Uprkos naporima lekara, povrede su bile kobne.

Pucnjava u Kragujevcu Foto: RINA

O pucnjavi se ranije oglasila i Policijska uprava u Kragujevcu, a u saopštenju su naveli da je uhapšen osumnjičeni .

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili V. D. (28) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu.

Kako su tada naveli u saopštenju, pronađen je i pištolj, kao i automobil kojim se osumnjičeni udaljio sa lica mesta.