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Muškarac M. Ć. (40) koji je u ponedeljak ranjen u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj preminuo je od zadobijenih povreda.

Podsetimo do pucnjave je došlo u jutarnjim satima, kada je na muškarca zapucano iz vatrenog oružja. Nakon ranjavanja, M.Ć. je hitno prevezen u bolnicu, gde je zbrinut sa teškim povredama.

Uprkos naporima lekara, povrede su bile kobne.

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Pucnjava u Kragujevcu Foto: RINA

O pucnjavi se ranije oglasila i Policijska uprava u Kragujevcu, a u saopštenju su naveli da je uhapšen osumnjičeni .

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili V. D. (28) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave u Kragujevcu. 

Kako su tada naveli u saopštenju, pronađen je i pištolj, kao i automobil kojim se osumnjičeni udaljio sa lica mesta.

Pucnjavi je, kako je potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, prethodio sukob više osoba.

(Ucentar-Kurir.rs)

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