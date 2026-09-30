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Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je danas da je u protekle dve godine u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu 79 osuđenica završilo sertifikovanu obuku za pokretanje posla nakon isteka kazne.

- Obuku su ciljano prošle osuđenice koje se nalaze u otvorenom i poluotvorenom odeljenju zavoda kojima se bliži istek kazne zatvora kako bi stečeni sertifikat i znanje odmah u praksi imali svoju primenu i "otvorena vrata" ka zaposlenju - rekao je Jandrić.

Mile Jandrić Foto: UIKS

On je ukazao da je među polaznicama bilo i onih osuđenica kojima su sve informacije o pokretanju posla bile potpuno nova materija, ali i nemali broj onih sa iskustvom u vođenju privatne firme i poslovanja.

- Osuđenice su stekle sve potrebne informacije koje se odnose na samozapošljavanje, pravni aspekt i potrebne korake koje treba da preduzmu ka institucijama kako bi dobile finansijsku podršku za svoje planove - rekao je Jandrić.

On je podsetio da se u zavodu organizuju različite stručne obuke za krojače, frizere, kvalifokovane pedikire i manikire, zatim za poslove uzgajanja povrća i cveća, kao i grnčarstva koje osuđenicama mogu da olakšaju zapošljavanje i integraciju sa zajednicom iz koje dolaze.

1/4 Vidi galeriju Sertifikovane obuke u KPZ za žene u Požarevcu Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Direktor Uprave je naveo da su u pitanju održive obuke budući da godinama unazad upravu KPZ za žene bivše osuđenice obaveštavaju da su uspele da se zaposle zahvaljući obukama koje su naučile u tom zavodu.

- Svaki poslodavac je doneo dobru odluku zapošljavanjem bivših osuđenica koje sada mogu da izdržavaju svoje porodice umesto da budu izdržavane - naglasio je Jandrić.