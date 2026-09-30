TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NIŠA: Šleper pokidao ogradu, sleteo s puta, pa se prevrnuo (video)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu Jasenovik-Vrelo kod Niša, kada je šleper novosadskih registarskih oznaka, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.
Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila oko 9.15 časova. Ekipa Hitne pomoći izašla je na lice mesta i ukazala pomoć vozaču kamiona, koji je potom prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i procene stepena povreda.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome kakve je povrede zadobio vozač.
Prema snimku koji je objavila Instagram stranica "Snagajuga", šleper je, iz za sada neutvrđenih razloga, probio zaštitnu ogradu, sleteo sa puta, a potom se prevrnuo na bok.
Na mestu nezgode nalazi se saobraćajna policija, koja obavlja uviđaj. Saobraćaj se na ovoj deonici trenutno odvija usporeno.
Tačan uzrok nezgode za sada nije poznat. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode.