Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu Jasenovik-Vrelo kod Niša, kada je šleper novosadskih registarskih oznaka, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila oko 9.15 časova. Ekipa Hitne pomoći izašla je na lice mesta i ukazala pomoć vozaču kamiona, koji je potom prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i procene stepena povreda.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kakve je povrede zadobio vozač.

Prema snimku koji je objavila Instagram stranica "Snagajuga", šleper je, iz za sada neutvrđenih razloga, probio zaštitnu ogradu, sleteo sa puta, a potom se prevrnuo na bok.

Na mestu nezgode nalazi se saobraćajna policija, koja obavlja uviđaj. Saobraćaj se na ovoj deonici trenutno odvija usporeno.