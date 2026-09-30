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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina i Upravom carina, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, uhapsili su N. M. (1988) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

duvan, hapšenje, Jagodina
Foto: Mup

Policija je pregledom automobila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla i oduzela 116 kilograma rezanog duvana, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Oduzeti duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji, na koji način je pričinio štetu po budžet Republike Srbije u iznosu od oko 290.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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