Slušaj vest

Državljani Srbije koji su uhapšeni u luksuznom letovalištu Estepona u Španiji, prema najnovijim detaljima iz istrage, oteli su dvojicu saradika, skinuli ih gole i mučili u iznajmljenoj vili jer su ih krivili za nestanak 1,5 tone droge vredne tri miliona evra! Kako prenose španski mediji, žtrve koje je policija oslobodila u filmskoj akciji, pristale su na saradnju sa istražiteljima i do detalja su otkrili pozadinu jezive otmice.

- Istražitelji su brzo sklopili kockice i utvrdili da su oteti Španac i Marokanac bili saradnici iste kriminalne grupe. Oni su u početku ćutali i nisu želeli da govore o detaljima odnosa, ali suočeni s činjenicom da će završiti u zatvoru kao i njihovi otmičari pristali su na saradnju. Špansko pravosuđe trenutno razmatra mogućnost da im dodeli status zaštićenih svedoka - preneli su španski mediji.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

Podsetimo, prava drama u letovalištu u oblasti Kosta del Sol počela je pošto je devojka jednog od otetih pozvala policiju i saopštila im da joj je partner otišao na "poslovni sastanak", ostavio joj adresu i rekao joj da pozove inspektore ukoliko joj se ne javi za 20 minuta. Pošto se nije javljao, ona ih je pozvala i dala tačnu adresu iznajmljene vile.

- Kada je prva patrola policije stigla na adresu, policajci su izašli i upozrno zvonili. Na kapiji su se pojavila dvojica muškaraca koja su na rukama imala rukavice a oko lica marame. Iza njih, iz kuće je istrčao nag i krvav muškarac koji je vikao da je otet i da će da ga ubiju. U poteri koja je usledila uhapšeno je sedam državljana Srbije koji se dovode u vezu sa balkanskim kartelom i švercom ogromnih količina droge - preneli su mediji.

U dramatičnoj akciji hapšenja, tokom koje je policija pucala u vazduh, lisice na ruke stavljene su državljanima Srbije Filipu J. (25), Zoranu N. (35), Ivanu M. (24), Sekulić M. (27), Leonu J. (29), Aleksi K. (24) i Marku N. (31). Uhapšeni Zoran N. verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić.

Stefani Grujić i njen uhapšeni verenik Foto: Printscreen

Njima je određen pritvor, a svedoci su ih opisali kao izuzetno krupne i snažne muškarce, nazivajući ih "divovima".

Kada je policija upala u vilu, u njoj je zatečena prostorija za mučenje, oblepljena najlonima od poda do plafona, sa jednom stolicom na sredini a u kući je pronađen još jedan go i krvav muškrac. Tokom pretresa u kući je otkriven alat za mučenje kao i oružje ali i brojni DNK tragovi.

- Žrtve koje su oslobođene, a za koje istražitelji veruju da ne bi žive dočekale jutro da policija nije upala, u početku nisu želele da sarađuju. Međutim, tokom narednih dana, suočeni sa dokazima, odlučili su da progovre - navode oni.

Prema navodima španskih medija oteti su priznali da su bili deo kriminalne grupe i da je njihova uloga u balkanskom kartelu bila da drogu koja je pristizala pomorskim putem prihvataju na obali Španije.

- Problem je nastao prilikom prihvatanja tone i po hapšiša koji je stigao iz Maroka. Njihov zadatak, navodno, je bio da ga prebace preko Gibraltarskog moreuza do obale Andaluzije. Prema njihovim navodima, iako su ih otmičari sumnjičili da su drogu ukrali, oni su njima, ali i policiji ponavljali da "roba" nije ukradena već da su za sve krivi loši vremenski uslovi po kojima su plovili, ali i policija koja je patrolirala i uočila ih. Naveli su da su pokušali da pobegnu, ali da se zbog brzine i lošeg vremena brod prevrnuo i da je tovar droge vredan tri miliona evra potonuo - otkrili su španski mediji.

Uhapšeni državljani Srbije, kojima su saradnici ispričali istu priču, nisu im poverovali i namamili su ih u vilu u kojoj su ih mučili, tražili od njih da priznaju gde su sakrili ukradenu drogu, a navodno su ih tokom brutalnog povređivanja terali da im prepišu vlasništvo nad nekretninama kako bi nadoknadili dug.