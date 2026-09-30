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Dragana Sotirovski, bivša gradonačelnica Niša došla je s advoktskim timom danas na suđenje u Viši sud u Nišu.

Nakon nekoliko odlaganja, pripremno ročište na suđenju bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski danas je održano i trajalo je svega sat i po vremena. Ipak, niko od prisutnih nije želeo da se izjašnjava.

- Održano je pripremno ročište tako da ne bih davao izjave - rekao je kratko advokat odbrane Miroslav Ristić.

Bivša gradonaćelnica danas u sudu Foto: Kurir/M.S.

Sotirovski se trenutno nalazi u kućnom pritvoru bez elektronskog nadzora.

Ona je, pdosetimo, bila uhapšena 21. februara prošle godine zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine. Njen advokatski tim je početkom leta tražio izuzeće sudskog veća, ali taj zahtev je odbijen, tako da će pripremno ročište biti održano u Višem sudu u Nišu.

Foto: Kurir/M.S.

Pripremno ročište koje je ranije otkazano održano je danas bez medija jer tada tužilaštvo i odbrana iznose dokaze i predlažu svedoke.

Više javno tužilaštvo u Nišu podigao je ranije optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi kako se sumnja, pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara. Ona je uhapšena tada na Graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke.

Ona se optužuje i za kupovinu sata "Svarovski", a za koji je Grad Niš, navodno, izdvojio 27.000 dinara.

Sotirovski se tereti da je kao komandant Štaba za vanredne situacije angažovala firme iz Niša, "Sim puk gradnja" i "Vodomonteri" za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji grada. Kako je navedeno, ona je nalazila "rupu u zakonu" pa su ti dogovori uspostavljeni neposrednom pogodbom jer u vanrednim situacijama zakon ne propisuje objavljivanje javne nabavke.

00:18 Dragana Sotirovski dolazi na suđenje Izvor: Kurir/M.S.

Štab je u to vreme brojao mnoge rukovodioce u Nišu koji su saslušani jer su bili učesnici tih odluka o proglašavanjima vanrednih stanja.

Sotirovski je puštena iz pritvora pred Novu 2026. godinu.

Na teret joj se stavlja i da je za vreme "vladavine" naložila izvesne konsultantske usluge koje je grad platio, ali ih nije dobio.