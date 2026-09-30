Slušaj vest

Maloletnik star 15 godina koji je 24. septembra iz nehata ubio svog sugrađanina tako što ga je gurnuo, a ovaj pao na beton i preminuo od posledica udara glave, nalazi se u pritvoru. Za njegovo suđenje određen je sudija za maloletnike Višeg suda u Zaječaru.

- Osumnjičeni prema zakonu spada u kategoriju mlađih maloletnika (od 14 do 16 godina). Prema našem zakonodavstvu mlađem maloletniku se nikada ne može izreći zatvorska kazna. Inače, za punoletna lica koja su počinila ubistvo iz nehata propisana kazna je od šest meseci do pet godina zatvora. Maloletnik iz Knjaževca može dobiti isključivo vaspitne mere - objašnjavaju nam nadležni.

Vaspitne mere mogu biti izuzetno različite, zavisno od okolnosti. Njemu se može izreći kazna sudskog ukora i posebne obaveze (npr. obavezno redovno pohađanje škole, uključivanje u rad humanitarnih organizacija ili psihološko savetovalište). Kao druga opcija je mera pojačanog nadzora od strane roditelja ili Centra za socijalni rad.

- Najteža mera koju sudija za maloletnike može izreći je Zavodska mera koja se izriče ako se utvrdi da dečaka treba potpuno izdvojiti iz dotadašnje sredine. To podrazumeva upućivanje u vaspitnu ustanovu (od 6 meseci do 2 godine) ili u najstrožem slučaju u vaspitno-popravni dom (VP dom), gde boravak može trajati od 6 meseci do najviše 4 godine - kažu nadležni.

Prvo, ponašanje žrtve - da li je nastradali muškarac u alkoholisanom stanju došao na dečakov prag, vikao i pokušao nasilno da uđe u kuću.

Drugo je motiv odbrane - da li je tinejdžer reagovao u afektu, braneći svoju majku i sestru u sopstvenom domu.

I treće je odsustvo namere - dečak je žrtvu odgurnuo, a smrt je nastupila kao nesrećan splet okolnosti (pad i udarac glavom o beton), što u stvari znači da maloletnik nije niti planirao, niti želeo da izvrši ubistvo.