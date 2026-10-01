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Velika tuga ponovo je zavladala Čačkom i okolinom nakon što je u saobraćajnoj nesreći u Milićevcima stradao mladi Marko Kaljević(22). Njegova pogibija potresla je porodicu, prijatelje i poznanike, a posebno njegove vršnjake koji su se na društvenim mrežama oprostili od još jednog dobrog prijatelja iz svog društva.

saobraćajna nesreća, Čačak, poginuo Marko Kaljević Foto: Društvene Mreže

Ova tragedija podsetila je njegove prijatelje na još trojicu mladića iz Čačka i okoline koji su se međusobno poznavali i družili, a čiji su životi ugašeni u saobraćajnim nesrećama, Vladimira Belića, Željka Vemića i Mitra Sokića.

Na društvenim mrežama njihovi vršnjaci masovno dele zajedničku fotografiju na kojoj se nalaze četvorica nastradalih mladića. Uz fotografiju ostavljaju poruke tuge zbog činjenice da je, za relativno kratko vreme, njihovo društvo ostalo bez još jednog bliskog prijatelja.

Potresna fotografija Foto: RINA

Naime, crna serija počela je 2. marta 2024. godine, kada je na graničnom prelazu Kalotina u Bugarskoj stradao dvadesetšestogodišnji Vladimir Belić. Godinu dana kasnije, 29. maja 2025. godine, život je izgubio Željko Vemić, dok je 29. maja 2026. godine preminuo i dvadesetjednogodišnji Mitar Sokić. Najnovija tragedija u Milićevcima odnela je i četvrtog mladića sa fotografije, Marka.

Danas su ostale samo fotografije, uspomene i priče njihovih prijatelja koji ne žele da ih zaborave.

- Zaista smo u neverici i velikoj tuzi. Svi su imali su nešto zajedničko što se ne može lako opisati, dobru energiju, vedrinu, otvorenost prema ljudima i onu posebnu lakoću mladosti koja čoveka čini prisutnim gde god da se pojavi. Svi su se međusobno pozunavali i družili - kažu za RINU njihovi drugari.

Vladimir (26) stradao na graničnom prelazu u Bugarskoj

Spletom nesrećnih okolnosti stradao je mladi vozač kamiona iz Čačka, Vladimir Belić (26). On je 2. marta 2024. godine nastradao na graničnom prelazu Kalotina u Bugarskoj, u bizarnoj nesreći.

Vladimir Belić Foto: Drustvene Mreže

Belić je, kako je tada bilo objavljeno, u koloni čekao na granici. Izašao je iz kamiona da bi "protegao" noge, a zatim je stao ispred svog vozila. U tom trenutku kamion je, navodno zbog popuštanja kočnice, krenuo napred i priklještio ga između svog i vozila koje se nalazilo ispred.

Ne samo porodica, već i brojne kolege i prijatelji ostali su neutešni nakon gubitka uvek vedrog, dobrog i požrtvovanog mladića.

- Bio je izuzetno vredan i pošten mladić, želeo je da stvori dosta toga u životu i nije bežao od teškog posla. I dalje ne možemo da verujemo da je nastradao, ogromna tuga za sve koji su ga poznavali. Bio je tako vedrog duha, uvek spreman da pomogne - kažu prijatelji nastradalog mladića.

Vladimir je javnosti u Srbiji bio poznat i po tome što je sa grupom srpskih vozača kamiona ranije preživeo agoniju na ukrajinskoj granici, kada im ukrajinske vlasti nisu dozvolile da izađu iz zemlje. Dane su tada provodili u hladnim kabinama, bez hrane i vode.

Tada je, uprkos svemu, govorio sa osmehom o svom poslu i planovima.

- Ovo je samo još jedno iskustvo, voziti kamion nije lako i taj posao može da obavlja samo onaj ko voli takav način života. Teško bilo jeste, napeto i obojeno strahom za goli život, ali takve stvari se dešavaju. Sledeća tura mi je opet ka Rusiji, za nekoliko dana krećem u Moskvu, ali ovaj put ne preko Ukrajine već Litvanije i Latvije. Put jeste duži, ali je sada sigurniji - rekao je tada uz svoj prepoznatljiv osmeh Vladimir Belić.

Željko (25) automobilom sleteo u kanal u Trbušanima

Željko Vemić (25) nastradao je 29. maja 2025. godine u saobraćajnoj nesreći u Trbušanima kod Čačka.

Nesreća se dogodila oko 23 časa. Željko je bio za volanom automobila marke "Mercedes", a prema tadašnjim navodima, sumnjalo se da je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina. Automobil je sleteo sa kolovoza, udario u kanal za odvod, zatim u drvo, a potom i u ogradu. U vozilu se nalazio i suvozač.

Željko Vemić Foto: Društvene Mreže

- Nastradali mladić bio je za volanom automobila marke "mercedes", a uzok nesreće, kako se sumnja, navodno je neprilagođena brzina. "Mercedes" je sleteo sa kolovoza pravo u kanal za odvod, udario u drvo, a potom i u jednu ogradu - navodi sagovornik i dodaje da je u vozilu bio i suvozač.

Od siline udara automobil je bio teško oštećen sa prednje strane. Policija i ekipa Hitne pomoći brzo su stigle na mesto nesreće, ali su povrede koje je Željko zadobio bile preteške.

- Od siline udarca "mercedes" je bio uništen sa prednje strane. Policija i ekipa Hitne pomoći brzo su došle na mesto udesa. Povrede koje je zadobio Željko bile su stravične, i on je nažalost, preminuo na putu do bolnice. Suvozač u "mercedesu" zadobio je navodno, lakše telesne povrede - rekli su izvori.

Mitar (21) stradao nakon prevrtanja traktora

Smrt dvadesetjednogodišnjeg Mitra Sokića iz Lipnice kod Čačka ostavila je veliku prazninu među porodicom, prijateljima i meštanima. Mitar je 29. maja 2026. godine stradao nakon teške nesreće sa traktorom. Njegova borba za život trajala je izvesno vreme, nakon čega je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Mitar Sokić Foto: Privatna arhiva

Prema rečima porodice, prijatelja i komšija, Mitar je bio mnogo više od vrednog i poštenog domaćina. Bio je oslonac porodice, mladi zanatlija, čovek koji je okupljao ljude i neko ko je iskreno verovao da selo može i mora da živi.

- Nadali smo se dobroj vesti. Bio je mlad, snažan i pun života. Verovali smo da će uspeti da se izvuče. Nažalost, Bog je imao drugačije planove - kaže za Kurir član porodice i dodaje da je Mitar kobnog dana krenuo da uzme valjak da povalja teren da pripremi oko zapisa za Svete Trojice.

Njegova smrt pogodila je ne samo Lipnicu, već i okolna sela. Meštani ga opisuju kao mladića koji je bio spreman da pomogne i učestvuje u gotovo svakoj akciji u selu.

- Kada pomenete njegovo ime, ljudi prvo kažu: "Kakav je to momak bio, da je poživeo, čuda bi napravio". To je najveće bogatstvo koje čovek može da ostavi iza sebe - ističe jedan od meštana.

Prema pričama porodice, Mitar je kobnog dana seo na traktor sa željom da pomogne da prostor oko seoskog zapisa bude uređen za predstojeći praznik Svete Trojice. Kako dodaju, Mitar nije bio mladić velikih reči, ali jeste velikih dela.

- Kad god je trebalo nešto da se očisti, popravi ili uredi, Mitar je bio među prvima. Nekad i prvi. Nije pitao ko će još doći. Sam bi došao sa alatom i radio dok posao ne bude završen.

Iako je imao samo 21 godinu, Mitar je već bio poznat kao vrstan zanatlija. Njegov rad preporučivali su zadovoljni ljudi iz više sela i gradova. Pored posla i obaveza, veliku ljubav pronašao je u obaranju ruku, sportu u kojem je bio višestruki pobednik na takmičenjima i za koji je imao ozbiljne planove, a najviše se radovao ulozi oca.